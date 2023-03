Shakira ha un nuovo fidanzato? Dopo la lite con la suocera, esplode il gossip sul nuovo amore

ROMA – Shakira è pronta a voltare pagina. Non solo “non piange e fattura”, come recita la revenge song “BZRP Music Sessions #53” indirizzata al fedifrago ex marito Gerard Piqué, ma ora avrebbe un nuovo amore. L’identità del nuovo fidanzato di Shakira è avvolta nel mistero, ma i tabloid spagnoli parlano di un uomo conosciuto a Miami quattro mesi fa, il che spiegherebbe, secondo il Daily Mail, anche la decisione della pop star di anticipare il trasferimento negli Stati Uniti, senza attendere la fine dell’anno scolastico dei figli, come inizialmente dichiarato.

Ma i rumors non finiscono qui. La stampa spagnola ha sfornato negli ultimi giorni un’altra succulenta notizia circa la suocera di Shakira, Montserrat Bernabeu. Sembrerebbe che la donna abbia agevolato la relazione clandestina del figlio con la ventenne ‘twingo’ Clara Chia Marti, mettendo a loro disposizione una casa di famiglia per facilitare i loro incontri. Secondo fonti vicine alla coppia una volta appresa la notizia ci sarebbe stata una lite tra Shakira e Montserrat e quest’ultima avrebbe sferrato un pugno in faccia alla cantante davanti a Gerard Piqué e ai suoi figli. Questo spiegherebbe il risentimento della pop star colombiana che ha citato Montserrat nella revenge song e che, subito dopo l’uscita del singolo, ha appeso un fantoccio con le sembianze di una strega rivolto proprio verso l’abitazione della mamma di Piqué, sua vicina di casa.