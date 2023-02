ROMA – Altissima tensione nella casa del Grande Fratello Vip per le parole di Antonella Fiordelisi. L’influencer, sempre più ai ferri corti con il gruppo degli Spartani, si è lasciata andare a considerazioni di pessimo gusto su Micol Incorvaia, provocando una reazione furiosa nella vippona. A cui si è aggiunta quella di Giaele De Donà, anche lei in passato bersaglio delle ‘cattiverie’ dell’ex schermitrice.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Gf Vip, Sarah Altobello trova il biglietto di ritorno dopo l’eliminazione: la reazione è clamorosa

LE PAROLE DI ANTONELLA SU MICOL

Tutto è iniziato durante la puntata di ieri sera del Gf Vip, in cui Antonella ha visto una clip in cui il fidanzato Edoardo Donnamaria definiva Micol “una amica, quella che mi è stata più vicina quando sono stato male. Non posso rinunciare a una amica così, come può Antonella mettermi di fronte a una scelta come questa?”.

Insomma, il solito problema degli amici di Edoardo che Fiordelisi maldigerisce. Ma con una aggravante. Tra Incorvaia e Donnamaria in passato c’è stata dell’intimità, come Antonella non ha mancato di ricordare al fidanzato dopo la puntata. E in modo velenoso l’ha definita “una persona con cui hai sc… svariate volte, non so se perché eravate ubriachi, che te l’ha data la prima sera che vi siete visti, come mi hai detto. E invece qua dentro fa la santarellina…“.

Antonella su Micol parlando ad EdoD: "E' successo che te l'ha data la sera appena ti ha visto, cioé subito, non come qui che fa la santarellina."

LEI NON PARLA MALE RICORDIAMOLO#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/QGt5MlD8JV — Sandy 🍿 (@Sandy___8) February 21, 2023

MICOL INFURIATA CON ANTONELLA: “MA COME SI PERMETTE?”

Oggi Fiordelisi ha avuto un lungo confronto con Edoardo Tavassi e le loro posizioni si sono confermate inconciliabili, dopo un inizio sereno di convivenza nella casa più spiata d’Italia che si è presto trasformato in una fortissima antipatia reciproca. E subito dopo è andato in scena lo ‘show’ di Micol, che insieme agli altri Spartani ha mostrato tutto il suo disappunto per le parole di Antonella su di lei. “Meglio che sto zitta… Ma come si permette? Ma l’avete sentita? Io sono stata zitta perché non voglio darle modo di fare il suo gioco. Lei vuole lo scontro. Farmi passare per… Questa qua, nemmeno la nomino, a me!”.

Micol nera per la frase dell’andare a letto la prima volta che ha visto Edoardo.. deve sentire tutto! Lo pretendo! #incorvassi pic.twitter.com/NzWCxwa4gf — mareluna (@mareluna2022) February 21, 2023

“C’è da vergognarsi, sono queste le vere scene pietose – ha proseguito sempre più alterata Incorvaia -. Io non ho parole. Io sono pulita dentro e fuori, e dentro e fuori da qui. Se non ci fosse lei tutta la casa starebbe meglio, va in giro tutto il tempo a spargere il seme della discordia“. E il fidanzato Tavassi ha aggiunto: “Dice solo cose che non hanno senso, io a un certo punto me ne vado. Non posso avere un dialogo con una persona così”.

“Non è mai successo che io ed Edoardo abbiamo provato a mettere Donnamaria contro di lei – ha proseguito Micol – Siamo le prime persone che, a malincuore, gli diciamo di tornare da lei se lo fa stare bene”. E Tavassi ha concluso: “Basta cercare di emergere infangando gli altri, è una strategia che non funziona”.