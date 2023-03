VIDEO | Gf Vip, la serata perfetta di Micol: riceve una sorpresa speciale e vola in finale

ROMA – Puntata scoppiettante ieri al Grande Fratello Vip: come preannunciato, il televoto ha stabilito il secondo finalista della settima edizione, dopo Oriana Marzoli. Ma i vipponi lo hanno scoperto solo all’ultimo: pensavano che ci sarebbe stata una nuova eliminazione. Il padrone di casa Alfonso Signorini, dopo aver ristretto l’elenco dei sette in nomination togliendo Daniele Dal Moro e Luca Onestini, ha finalmente svelato che l’esito del televoto avrebbe portato uno dei concorrenti in finale.

L’ESITO DEL TELEVOTO

La seconda scrematura riguarda Giaele De Donà e Milena Miconi: per loro non è tempo di finale. In studio vengono quindi convocate Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Dopo un confronto non privo di tensione con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Signorini comunica ad Antonella che non sarà lei la seconda finalista. E l’ex schermitrice non sembra prenderla troppo bene.

NIKITA E MICOL, UNA CONTRO L’ALTRA

A questo punto è faccia a faccia tra Nikita e Micol, due ‘rivali’ dentro la casa. Il conduttore chiede alle due cosa cambierebbero della loro esperienza se potessero tornare indietro: Pelizon risponde che avrebbe esposto di più la propria versione dei fatti in merito alla lite con Onestini, mentre Micol dichiara: “Mi sarei goduta un po’ più la casa senza chiudermi nella relazione. Io non pensavo di averlo fatto ma molte persone che stimo me lo hanno detto, quindi forse sono stata troppo attaccata a Edoardo”.

LE PERCENTUALI DEL TELEVOTO

In studio l’attesa cresce, Signorini non comunica l’esito del televoto e punzecchia Micol, che non sta più nella pelle: “Non farmi credere queste cose perché poi ci rimango male”. E poi legge finalmente la busta: è proprio Incorvaia a volare in finale. Queste le percentuali del televoto: Micol 33%, Antonella 22%, Daniele 21%, Nikita 19%, Onestini 3%, Milena 1%, Giaele 1%.

Micol è a dir poco stupita: non si aspettava affatto questa notizia. Così come molti in studio: le stesse opinioniste si erano dette certe che a spuntarla sarebbe stata Pelizon. E invece Nikita riceve ancora una delusione dal pubblico da casa: è di nuovo quarta al televoto. “Anche io non me lo aspettavo – rivela Signorini – Un bel riscatto per una che dovrebbe vivere all’ombra del fidanzato“.

LA CASA ESPLODE DI GIOIA, ANTONELLA GELIDA

Il conduttore invita quindi le due vippone a rientrare nella casa, senza svelare però nulla ai compagni di avventura. È lo stesso Signorini a farlo: e quando pronuncia il nome di Micol, nella casa è pura felicità: Edoardo Tavassi scavalca i divani per andare a festeggiare prima di tutti la fidanzata, poi abbracciata da Oriana, Giaele, Alberto e Daniele.

L’unica che non nasconde l’amarezza per l’esito del televoto è Antonella, che si mette le mani nei capelli e fa una faccia che è tutto un programma. E ora le tensioni tra Persiani e Spartani, dopo un periodo di calma apparente, potrebbero tornare ad esplodere.

LA SORPRESA DEL FRATELLO DI MICOL

Ma i momenti belli per Micol non sono ancora finiti: Incorvaia viene convocata nel cortiletto. La vippona aveva espresso il desiderio di rivedere il fratello Mattia. Lì non c’è l’adorato fratello, che però ha mandato un videomessaggio: “Te lo aspettavi, sorellina? Ti ho vista sconfiggere i tuoi demoni e sono molto fiero di te. Ti auguro di combattere, per la tua persona e per prenderti lo spazio che meriti. Salutami il Tavassone!”.

“Si è sprecato, poteva venire fino a qua”, scherza Micol. “Sono contentissima, ne avevo bisogno e mi ha dato la carica. Lui non ha mai smesso di farmi dispetti, ma sono felice delle parole che ha usato. Avevo bisogno di sentirle, da lui e da nessun altro”, conclude emozionata Incorvaia.