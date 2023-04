Video| La Cna si tinge di rosa, il 7 maggio in piazza a Roma per la ‘Race for the cure’

ROMA – Anche la CNA supporta ‘Race for the cure’, l’evento simbolo della Komen Italia che rappresenta la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. L’edizione di quest’anno è in programma dal 4 al 7 maggio. “Indosso il fiocco rosa come altri nella sala oggi. Il professor Masetti della Komen Italia mi ha onorato nominandomi ambasciatore della Race for the Cure“, spiega il presidente CNA, Dario Costantini, a margine della presentazione del rapporto dell’Osservatorio CNA dal titolo ‘Comune che vai fisco che trovi’.



“Il gruppo CNA Impresa Donna anche quest’anno sarà il 7 maggio a Circo Massimo e Fori Imperiali – conferma Costantini – ci sarò anche io per tutte le imprenditrici e dipendenti che rappresentiamo. Da compagno, e padre di un figlio con una fidanzata, credo che noi uomini non possiamo stare indietro su una tematica importante come la sensibilizzazione sul tumore del seno”, conclude.