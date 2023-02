Al Gf vip chi esce? Una sorpresa per Antonella (e la battutaccia di Edoardo)

BOLOGNA – Al Gf Vip protagonista l’amore e le dinamiche di coppia: mentre c’è chi ha consolidato il proprio rapporto e sembra più affiatato che mai (vedi gli Incorvassi, alias Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi), c’è chi invece continua a discutere e fatica a ritrovare un equilibrio (come Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria). C’è anche chi, poi, potrebbe fare il grande passo e decidere di rimettersi insieme (vedi Luca Onestini e Ivana Mrazova). A meno che lei, stasera, non sia costretta ad abbandonare la casa insieme agli altri due ‘ospiti’ del Gf, Martina Nasoni (ex di Daniele Del Moro) e Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon).

GLI OSPITI DIVENTERANNO CONCORRENTI?

Proprio questa sera, infatti, ha annunciato poco fa Alfonso Signorini rendendo note le anticipazioni della puntata di questa sera, 27 febbraio, i tre vipponi che erano entrati temporaneamente sapranno se dovranno uscire oppure se diventeranno a tutti gli effetti concorrenti del Grande Fratello. Quel che è certo è che sicuramente le dinamiche amorose saranno al centro della puntata del Grande Fratello di Vip di questa sera, 27 febbraio. E proprio stasera una coppia potrebbe ‘scoppiare’ per sempre a causa dell’eliminazione in programma: potrebbe infatti essere proprio Edoardo Donnamaria il concorrente eliminato questa sera: se così fosse, la storia con Antonella (già notevolmente in crisi negli ultimi tempi) potrebbe finire per sempre.

EDOARDO IL PIÙ A RISCHIO ELIMINAZIONE

Donnamaria è tra i quattro concorrenti mandati direttamente in nomination a causa del van-gate (la nottata ‘brava’ passata a chiacchierare nel van all’insaputa degli altri concorrenti con tanto di microfoni ambientali manomessi all’alba) in aggiunta ai concorrenti votati all’interno della casa Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Tra tutti i sette vipponi, stando ai sondaggi, a uscire stasera potrebbero essere Edoardo Donnamaria oppure Nicole Murgia. Alcuni vip sono indubbiamente molto forti per il sostegno da casa, come Micol, Antonella, Oriana, Nikita. Altri, potrebbero non essere a rischio per via della storia d’amore che stanno vivenvo (come Tavassi che è legato a Micol).

LA STRANA VICINANZA CON MURGIA

Edoardo, che è sceso nella classifica di gradimento dopo le (ennesime) parole poco carine contro Antonella (anche nella scorsa puntata) e dopo il pasticcio del van, negli ultimi giorni è apparso molto vicino, anche fisicamente, proprio a Nicole Murgia. Tanto che i fan da casa sospettano che sia successo qualcosa tra loro due che va oltre l’amicizia (Edoardo avrebbe più volte fatto allusioni al fatto di averla ‘passata liscia’ in riferimento alla notte nel van e di essersela di fatto cavata solo con una nomination). Ma non è tutto. nelle ultime ore, a togliere ulteriore simpatia nei confronti di Edoardo, c’è stata anche una brutta battutaccia fatta da Eodardo ad Antonella. E questo potrebbe definitivamente ‘condannarlo’ al televoto.

“SE TI SERVONO DEI PISELLI CHIAMA”

Antonella, negli ultimi giorni, ha detto a Edoardo che non intendeva proseguire nella loro storia. ieri, però, i due si sono ritrovati vicini e sono stati immortalati più volte distesi abbracciati, in giardino e anche a letto, facendo discorsi del tipo: “Mi ami ancora?”. L’altalena pare dunque destinata a ricominiciare. Negli ultimi giorni, però, passati all’insegna di lontananza e frecciatine, Edoardo se n’è uscito con una battuta che non è suonata molto bene, tanto che sui social in molti gli hanno dato del maschilista e lo hanno accusato di essere stato offensivo con Antonella. Ecco cosa ha detto: mentre Antonella gli ricordava la fine della loro storia e diceva che l’importante era che lui capisse la situazione, Edoardo ha risposto: “Va bene ma quando vuoi i piselli chiamami“, facendo un sorrisetto allusivo. Lei lo ha freddato: “Tranquillo, si vive bene anche senza“. Sui social, Twitter soprattutto, dove già Donnamaria era già nel mirino dei fan per l’atteggiamento di critica e provocazione continua ad Antonella, molti fan non hanno preso bene questa battuta. E hanno commentato dandogli del “maschilista” e rinfacciandogli la poca eleganza.

UNA SORPRESA PER ANTONELLA

Sempre questa sera, Antonella riceverà una sorpresa che potrebbe renderla molto felice. Giaele, invece, potrebbe forse ritrovarsi finalmente a confronto con il marito Brad, che stando alle ultime informazioni ricevute dall’influencer non era molto contento di come lei si stesse comportando all’interno della casa del Gf Vip. La puntata inizia come sempre alle 21.30.