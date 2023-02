VIDEO | Al Gf Vip torna l’amore tra Luca Onestini e Ivana? “Eravamo destinati a reincontrarci”

BOLOGNA – Si sono abbracciati piangendo e ora, chissà, forse torneranno insieme. “Forse è il destino che ha voluto…“, dice Ivana. E Luca Onestini ha completato la frase: “Che ci rincontrassimo qua”, per poi scoppiare in lacrime. Alla vigilia di San Valentino si è ricreata una coppia all’interno della casa del Grande Fratello vip? Se son rose fioriranno. Che l’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova non fosse proprio archiviato era chiaro a tutti fin da subito. Sicuramente per Luca, che a più riprese aveva parlato di Ivana con parole dolcissime dicendo “È stata la donna più importante della mia vita” e “Le vorrò bene per sempre, avrà sempre un posto nel mio cuore”. Ma anche Ivana ha fatto capire di non essere indifferente a Luca, già nella lettera che gli aveva scritto la settimana precedente l’ingresso in casa: “Ci siamo lasciati per il motivo sbagliato”, aveva scritto. Ora i due, dopo una settimana passata all’interno della stessa casa, sembrano essere ancora molto legati l’uno all’altra.

Il riavvicinamento tra lacrime (di lui, più che altro) e abbracci è arrivato dopo un litigio. Per cosa? Perchè Onestini c’era rimasto male che Ivana avesse baciato, anche se per scherzo, il concorrente Andrea Maestrelli. A proporre questo gioco è stato il Grande Fratello, che ha lanciato una specie di gioco delle coppie. Per Onestini questo comportamento dimostra che Ivana, da quando si sono lasciati, è cambiata.

L’ETERNA DISCUSSIONE

“Se mi avessero chiesto ‘Ivana bacerebbe qualcuno per gioco?’ avrei risposto no. Invece tu lo hai fatto, sei cambiata”. Ivana ha replicato all’ex fidanzato dicendo che questo gioco era una cosa solo scherzosa, che lo aveva fatto anche altri: “Luca non è che mi sono messa a limonare con un’altra persona, a provocarti. Era un gioco, si sono baciati anche fra coppie. Sarà stato il fatto che era la prima volta che mi sono baciata con un’altra persona e ti ha dato fastidio. Non devi avere aspettative”. Ma Luca insiste: “Se mi chiedi se il bacio mi ha dato fastidio ti direi di no. Io non mi aspetto niente. Ma se mi avesero chiesto prima di entrare nella casa se Iva avrebbe baciato qualcuno avrei detto che no, non sarebbe potuto mai succedere. Tu mi hai detto ‘Luca da quando sei qua sei diverso’, ma in realtà quella che è cambiata sei tu. Io non ti ho mai vista baciarti a cavolo”. E ancora: “Io ho scelto davanti a te, io non mi sono mai baciato con nessuno qua. Tu alla prima occasione ti sei baciata con chi capitava. È oggettivo, è la verità. Tu hai fatto una cosa e io il contrario. È inutile che parliamo, mi hai stancato“.

La discussione, partita per la tangente, è andata avanti a lungo, anche con toni accesi, senza che i due riuscissero ad arrivare a nessun punto di incontro. Lui a un certo punto se ne è pure andato durante il discorso con lei che cercava di seguirlo per continuare a parlare. Alla fine di questa eterna discussione, poi, i due si sono ritrovati vicini sul divano. E Luca Onestini è appunto scoppiato in lacrime. Cosa sucsederà questa sera? Lo scopriremo durante la puntata del grande fratello vip in onda su Canale 5.