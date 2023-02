Gf Vip, dopo la lite per il cucchiaio Edoardo chiede scusa ad Antonella: “Sono stanca dei tira e molla”

ROMA – Ci risiamo. A nemmeno 48 ore dalla nuova – pesantissima – lite tra Edoardo e Antonella, sfociata nella decisione di lui di lasciare lei, c’è stato un altro riavvicinamento tra i Donnalisi. A fare il primo passo è stato Donnamaria, che ha chiesto scusa a Fiordelisi per il suo comportamento dopo aver visto una clip in cui l’ex schermitrice giocava con Antonino Spinalbese e leccava un cucchiaio di panna che l’hair stylist le aveva avvicinato dopo aver cucinato insieme.

ANTONELLA: “A SAN VALENTINO UNA TRAGEDIA, MA EDOARDO MI MANCA”

A svelare il pentimento del volto di Forum è stata la stessa Antonella, parlando oggi con l’amica Nikita Pelizon. “A San Valentino è stata una tragedia. Ma alla fine mi sono divertita tantissima con te, Davide e Martina. È stato bellissimo stare insieme a cantare, l’ora più bella della giornata. Appena è finita, sentivo che Edoardo mi mancava – ha ammesso Fiordelisi – Ma adesso ho trovato il mio equilibrio con le persone che sono i miei pilastri dentro la casa”.

NIKITA AD ANTONELLA: “TU ED EDOARDO AVETE IL ‘MOLLAGGIO’ FACILE”

“Voi due avete il ‘mollaggio’ facile”, le ha fatto notare Nikita. E Antonella ha precisato: “Soprattutto lui”. Poi, continuando a parlare con l’amica, Fiordelisi ha ragionato a voce alta: “Bisogna essere più razionali, ieri mi ha chiesto scusa ma non mi piace che ogni volta dobbiamo fare questi tira e molla. Durante la puntata gli avevo detto: ‘Veramente sei incavolato perché Antonino mi ha sporcato la faccia con il cucchiaio pieno di panna? Non iniziare perché per San Valentino voglio stare tranquillo’. Ma lui ha insistito. Adesso che devo fare, lo devo respingere? Io mi voglio fare rispettare, non è che lui adesso mi chiede scusa e torna ad avermi come vuole”, ha aggiunto Antonella.

Insomma, quale futuro ci sarà per i Donnalisi? “Io le scuse le accetto, possiamo parlare, ma a me questa situazione non sta bene – ha rimarcato l’ex schermitrice – Una donna non può essere trattata così, con l’uomo che la lascia e poi quando vuole se la riprende, poi la lascia di nuovo e la fa stare male in un giorno come San Valentino o Capodanno. Io ci tengo a queste cose”.