Gf Vip, tutti pazzi per Micol: per lei messaggi dal cielo e la sorpresa di Tavassi (con gli Spartani)

ROMA – Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip e cresce l’attesa di conoscere chi dovrà abbandonare la Casa. Al televoto sono in quattro Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia.

Quest’ultima, recentemente finita nel mirino di Antonella per la relazione avuta in passato con Edoardo Donnamaria, è molto amata dal pubblico del reality e sta riscuotendo un enorme consenso sui social, tanto da diventare nelle ultime ore trending topic su Twitter. In tanti chiedono di salvarla attraverso il televoto, anche per non vedere separati gli ‘Incorvassi’. A celebrare il loro amore anche uno striscione trasportato da un aereo che oggi ha sorvolato la casa , che recita: “VE LO DIMO IN VERSI PE VOI SEMO PERSI ❤ #INCORVASSI”.

Tavassi e Micol hanno gioito dell’incoraggiamento arrivato dai fan e la ragazza ha provato a dare un’interpretazione alla scelta delle parole. Probabilmente esprimersi in versi è stato un modo per ricordare la lettera d’amore di San Valentino che le ha dedicato Tavassi, ha ipotizzato la stilista.

Ma i gesti d’amore del vippone non si sono esauriti una volta passato il giorno degli innamorati. Tavassi ha infatti deciso di organizzare una romantica cena a sorpresa per questa sera e per farlo ha coinvolto il gruppo degli ‘Spartani’ (Oriana, Giaele, Onestini, Milena, Edoardo Donnamaria, Murgia, Alberto, Daniele, Ivana). A loro l’innamorato ha affidato il compito di portare con l’inganno l’amata nel luogo della sorpresa senza svelarle nulla. Per riuscire nell’impresa si benderanno a vicenda, fingendo di essere impegnati in un gioco, nel quale verrà coinvolta anche Micol, che verrà portata con l’inganno dal suo amato il quale, nel frattempo, avrà allestito per lei un gustoso banchetto.

Presa dal votare e dell'aereo non mi ero soffermata sulla cena A BASE DI SUSHI pensate a quanto sarà felice Micol stasera 🥹🥹 #incorvassi