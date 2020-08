VIDEO | Maria Carla e Ambra, donne della Marina in prima linea contro il coronavirus

“Siamo addestrati a gestire la paura e a trasformarla in consapevolezza per noi e per le persone di cui abbiamo la responsabilità” sono invece le parole di Ambra Francolini Tenente di vascello della Brigata Marina San Marco. “Il Comando operativo inteforze ha stabilito un presidio medico avanzato della Brigata a Jesi, a causa della congestione di pazienti dell’ospedale civile Carlo Urbani. Sono partita l’1 aprile, eravamo 60 persone anche di altri reparti della Marina e in 72 ore la struttura era pronta a diventare il ‘Sesto reparto – Covid tenda’ dell’ospedale. Sono stata impiegata 2 mesi e presso il nostro reparto gestivamo pazienti in fase acuta con sintomatologie non gravissime“. Su tutto, anche sulla tristezza, rimane la “gioia che davano le dimissioni dei pazienti e quella signora- ricorda il Tenente- che ha compiuto i suoi 79 anni in tenda”, festeggiando nell’unico modo possibile, “con una videochiamata”.