Bielorussia, tv filo Lukashenko definisce i Maneskin “pervertiti omosessuali”

“Un bestiario dei pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di Aids. Per fortuna non l’hanno trasmesso in Bielorussia”. Così la tv bielorussa Ctv ha commentato la vittoria degli italiani Maneskin all’Eurovision Song Contest. La denuncia per i toni utilizzati dall’emittente filo Lukashenko è arrivata da Yuri Guaiana della segreteria di Più Europa. “Sono parole da far accapponare la pelle”, ha scritto Guaiana, “pronunciate domenica, proprio mentre il mondo aveva gli occhi puntati su Minsk per l’intollerabile dirottamento del volo Ryanair che ha portato all’arresto del giornalista Protasevich. Un altro attacco al mondo libero e all’Europa che non possiamo tollerare”.

Guaiana ha ringraziato l’Associazione bielorussi in Italia Supolka per aver diffuso il video, spiegando che il filmato “conferma ancora di più quale sia la parte giusta in cui stare: quella dell’Europa”. E proprio oggi la Commissione europea ha stanziato un fondo da 3 miliardi di euro per sostenere le forze democratiche di opposizione a Lukashenko, che è a capo della Bielorussia dal 1994. Tanto che l’oppositrice ed ex candidata alle presidenziali Svetlana Tikhanovskaya ha parlato della nazione come la “Nord Corea d’Europa”.

