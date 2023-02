Beyoncé entra nella storia dei Grammy, i Maneskin restano a mani vuote

ROMA – Non ha vinto i premi più prestigiosi in palio, ma Beyoncé è entrata nella storia dei Grammy Awards. L’iconica cantante ha vinto in quattro categorie, stabilendo il nuovo record di grammofoni d’oro vinti da un singolo artista: Mrs. Knowles è adesso a quota 32, uno in più del direttore d’orchestra Georg Solti, morto nel 1997. Il record di Grammy è arrivato grazie ai riconoscimenti per miglior album dance/elettronica (‘Renaissance‘), miglior registrazione dance/elettronica (‘Break my soul’), miglior canzone R&B (‘Cuff it’), e miglior performance R&B tradizionale (‘Plastic Off the Sofa’).

A HARRY STYLES IL PREMIO PER L’ALBUM DELL’ANNO

Ma, come si diceva, Beyoncé ha mancato i premi più importanti della 65esima edizione degli Oscar della musica. Nella categoria ‘Album of the Year’ ha trionfato l’ex One Direction Harry Styles, in quella ‘Song of the Year’ l’outsider Bonnie Raitt con ‘Just Like That’ ha battuto il gotha della musica internazionale, mentre l’altro ambito premio ‘Record of the Year’ è andato a Lizzo per ‘About Damn Time’. In tutte queste categorie Beyoncé era stata nominata ma non ha vinto.

KIM PETRAS PRIMA ARTISTA TRANSGENDER A VINCERE UN GRAMMY

Da segnalare anche la vittoria di Adele nella categoria ‘Best Pop Solo Performance’ con il brano ‘Easy On Me’, quella di Taylor Swift per il miglior video con ‘All Too Well’. Un altro momento storico della 65esima edizione è stato il Grammy conquistato da Sam Smith e Kim Petras per il miglior duo pop con ‘Unholy’: si tratta della prima volta che un’artista transgender (Kim Petras) conquista un Grammy.

NIENTE ‘BEST NEW ARTIST’ PER I MANESKIN

In lizza per un premio ai Grammy c’erano anche i Maneskin, presenti alla Crypto Arena di Los Angeles per l’esclusiva cerimonia. Ma nella categoria in cui era stata nominata la band romana, ‘Best New Artist’, a vincere è stata la cantante jazz Samara Joy.

