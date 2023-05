Damiano dei Maneskin pazzo per la Roma: capelli giallorossi per la finale di Europa League

ROMA – Mancano poche ore alla finale di Europa League tra Siviglia e Roma, stasera al Puskas Arena di Budapest. Nella capitale dell’Ungheria non ci saranno solo Mourinho e la squadra, ma anche l’accanito giallorosso Damiano David dei Maneskin, che per l’occasione si tinge la testa con i colori della squadra.

Stravaganza quindi, ma in chiave sportiva. Il frontman dopo il biondo e da ultimo il rosso sceglie per l’equità tra le due tinte, e su Instagram commenta così l’ennesimo cambio look: “Ciao amici stretti, sto per fare una cosa stupida? Sì, sto decolorando mezza testa e mezza no? Sì. Giallorossa e unica questa maglia è magica per me? Sì”.