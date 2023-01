VIDEO | Ancora successi per i Måneskin: ‘Rush!’ è l’album più venduto in Italia e tornano da Jimmy Fallon

ROMA – ‘Rush!’ dei Måneskin è l’album più venduto in Italia questa settimana, debutta al primo posto della classifica FIMI, oltre che al primo posto della classifica dei vinili. Pubblicato lo scorso 20 gennaio, il disco è entrato – a 24 ore dall’uscita – nella classifica iTunes al primo posto in 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 paesi, inclusi Regno Unito e Giappone, entrambi al terzo posto, conquistando inoltre la posizione numero 3 della Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global.



A questi risultati si aggiunge la recente esibizione live di ‘Gossip’ al fianco di Tom Morello al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L’album – che contiene i singoli già pubblicati ‘Mammamia’, ‘Supermodel’, l’elegante e struggente ballad ‘The Loneliest’ e la recente ‘Gossip’ con la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello – è arrivato mentre la band si sta preparando a riprendere il Loud Kids Tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. La tranche del 2022 – che ha toccato Messico, Canada e Nord America e Sud America – è terminata a Las Vegas il 16 dicembre.