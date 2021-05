Eurovision, trionfano i Maneskin: l’Italia batte tutti dopo 31 anni

ROMA – I Maneskin hanno vinto l’edizione 2021 dell’Eurovision con ‘Zitti e buoni’, che già era valsa loro la vittoria al Festival di Sanremo. Sono i terzi italiani ad arrivare primi nella competizione. Prima di loro, Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990.

Sui social esplode la gioia tricolore in un tripudio di complimenti alla band romana, politici compresi. Da Giuseppe Conte a Matteo Renzi, ma anche Enrico Letta.

Complimenti ai @thisisManeskin per la vittoria dell’ #Eurovision ! 🇮🇹 #ESCita pic.twitter.com/0Xic3zzqeR

Complimenti ai #Maneskin, primi italiani a vincere #Eurovision dopo 31 anni. Mi piace l’idea che inseguendo un sogno si possa partire da suonare per strada in via del Corso al gradino più alto d’Europa. Chapeau pic.twitter.com/BzEhGSdYFd