Via libera del Consiglio regionale al Piano salute della Valle d’Aosta

Aosta, 25 giu. – Dopo 24 ore e mezza di dibattito, caratterizzato dalla presentazione di 55 ordini del giorno dei gruppi di minoranza, 19 emendamenti – tra quelli tecnici della quinta commissione e altri delle opposizioni – e una mozione, nella serata di giovedì è stato approvato il Piano per la salute e il benessere sociale 2022-2025. Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta lo ha varato con 19 “sì” di Union valdôtaine, Alliance valdôtaine-Vallée d’Aoste unie, Federalisti progressisti-Partito democratico, Pour l’autonomie, Stella alpina e 16 astensioni di Lega Vda, Forza Italia, Progetto civico progressista e gruppo Misto. Tra i 55 ordini del giorno, 51 sono stati respinti con l’astensione della maggioranza (e su parte di questi di parte delle minoranze) e quattro sono stati ritirati; sui 19 emendamenti, ne sono stati approvati nove della quinta commissione, uno della Lega, uno del Pcp, uno del Misto. Bocciata anche la mozione.

Il Piano per la salute e il benessere sociale è un documento di programmazione regionale che stabilisce le priorità di intervento strategiche in ambito sanitario e sociale da realizzare in Valle d’Aosta. Le priorità sono conseguenti alla definizione di fabbisogni rilevati a seguito dell’analisi di contesto e applicano, al contesto regionale, viste la specificità, le riforme della programmazione nazionale ed europea). L’ultimo Piano approvato dal Consiglio fa riferimento al triennio 2011-2013. Il documento è strutturato in cinque macroaree, di cui quattro tematiche e una a valenza trasversale.