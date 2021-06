Tutta l’Italia in zona bianca, anche la Valle d’Aosta

ROMA – “L’Italia è tutta bianca, ho appena firmato l’ultima ordinanza che porta anche l’ultima Regione, la Valle d’Aosta, in zona bianca. Ho avvisato il presidente della Regione pochi minuti fa, è una buona notizia”. Lo ha annunciato il ministro della salute Roberto Speranza, nel programma di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’. “Ciò non toglie che dobbiamo mantenere ancora un livello di attenzione e di prudenza– ha aggiunto Speranza. La partita non è ancora vinta, la battaglia non è chiusa”.

