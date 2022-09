Speranza: “Conosciamo le relazioni di Putin in Italia”

ROMA – “Abbiamo l’ipotesi che una potenza esterna, la Russia di Putin, abbia finanziato forze politiche dei Paesi dell’Unione europea, e non solo. Gli italiani devono sapere se tra queste forze ci siano anche partiti politici italiani. Su una materia del genere non possono esserci zone d’ombra“. Lo ha detto il ministro della Salute, candidato a Napoli nella lista Pd-Italia democratica e progressista, Roberto Speranza, ospite di ‘Omnibus’ su La7.



“Conosciamo le relazioni di Putin in Italia, non ci sono segreti- ha poi aggiunto- conosciamo quali erano le personalità che avevano particolare propensione positiva verso Putin. Si dica con chiarezza se queste risorse sono arrivate o meno. Sarebbe un fatto gravissimo. Ma io non sono per stare sulle illazioni. La magistratura e il Copasir ci diranno come stanno le cose”.



“Quel che è certo- ha concluso Speranza- è che l’Italia rischia di essere più isolata rispetto alle proprie alleanze se diventa l’unico grande Paese amico di Orban, della Le Pen e di chi in qualche modo ha sostenuto le posizioni di Putin non da oggi ma da molti anni”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it