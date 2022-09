Covid, prorogato al 31 ottobre l’obbligo delle mascherine nelle strutture sanitarie

ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Da sabato 1 ottobre non ci sarà più l’obbligo, invece, di indossare la mascherine sui mezzi di trasporto.

