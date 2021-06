De Luca: “Se la campagna vaccinale continua così, dopo settembre nuovo lockdown a Napoli”

NAPOLI – “Se prosegue così la campagna di vaccinazione a Napoli andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi”. Lo annuncia Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook. “Su 839mila cittadini residenti a Napoli vaccinabili – sottolinea – ci sono 317mila non adesioni. Non è possibile. Così significa andare pari pari verso il lockdown dopo settembre. Parlo chiaro, così ognuno si assume le proprie responsabilità”.

“All’Asl Napoli 1 Centro – aggiunge – sui cittadini residenti è stato vaccinato il 59%. Ci sono quelli che dopo la prima, seconda o terza convocazione fanno finta di non sentire. Non è tollerabile”.

FOCOLAI VARIANTE DELTA IN CAMPANIA, SI PREPARA LA CHIUSURA

“Si sta diffondendo la variante Delta e la Campania ha già dei focolai. Chi ha fatto solo la prima dose non è al riparo dalla variante e mancano all’appello centinaia di migliaia di cittadini che non hanno aderito o fanno finta di non capire. Si sta preparando una nuova chiusura pesante a Napoli e forse in altri territori della Regione”. Lo annuncia Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook.

