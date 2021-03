Fedriga: “Regioni sempre sul banco degli imputati, ma vaccinazioni sulle nostre gambe”

TRIESTE – Le vaccinazioni anti-Covid stanno proseguendo “di fatto sulle gambe delle Regioni: il personale è regionale e la logistica di questi centri è in capo a noi“. Lo sottolinea una nota del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presente oggi all’inaugurazione del nuovo centro vaccinale massivo nella fiera a Martignacco (Udine). Centro dotato di 14 postazioni di accettazione e 18 di somministrazione, che consentono di inoculare 2.000 dosi vaccinali al giorno.

“Mettere sul banco degli imputati le Regioni dopo lo sforzo che continuiamo a fare malgrado le molte difficoltà- continua Fedriga-, pensiamo ad esempio alle modifiche legislative richieste per la semplificazione della somministrazione dei vaccini, mi sembra inaccettabile e lo farò presente in sede di Conferenza delle Regioni. La continua umiliazione delle tante persone che si stanno impegnando per portare avanti questa campagna vaccinale e per mettere in sicurezza i cittadini non può più essere accettata”, evidenzia il governatore. A sostegno della sua valutazione, Fedriga porta l’esempio delle risorse umane. “Avevamo chiesto un’implementazione considerando il fabbisogno di 600 operatori sanitari, ma a livello nazionale, delle 300 unità promesse ne sono arrivate solo 50. Quello che ci è garantito sono le dosi di vaccino che auspico ci vengano fornite a sufficienza”, conclude.

