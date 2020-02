Coronavirus, due morti in Italia. Terzo caso in Veneto, Zaia: “Niente panico”

ROMA – Ci sono due vittime italiane per il coronavirus. La prima è stata Adriano Trevisan, uno dei pazienti contagiati in Veneto: si tratta di un uomo di 77 anni di Monselice, che era ricoverato all’ospedale di Padova, in precedenza ricoverato all’ospedale Schiavonia di Monselice. La sua morte è avvenuta nella notte e il governatore Luca Zaia ha disposto lo svuotamento del nosocomio, dove era stato ricoverato anche un altro anziano risultato positivo a coronavirus.

La seconda vittima del virus è una donna residente in Lombardia, deceduta questa mattina. Intanto ci sono due nuovi casi nel Nord Italia: uno a Dolo, nel Veneto, e uno a Cremona in Lombardia. Alle 12.30 ci sarà una conferenza stampa in Lombardia sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Lombardia: si terrà nella sala stampa di Palazzo Lombardia e sarà possibile seguirla in streaming sul sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie.

IN VENETO CONFERMATO TERZO CASO, ZAIA: “NIENTE PANICO”

Confermato il terzo caso di Coronavirus in Veneto, il primo nel veneziano. Si tratta di un signore di 53 anni di Mira, ora ricoverato in terapia intensiva a Padova. Lo conferma il governatore del Veneto Luca Zaia, entrando nella sede della Protezione civile di Marghera dove questa mattina è riunita l’unità di crisi, che si collegherà in videoconferenza con il ministro della Salute Roberto Speranza per definire le modalità con cui affrontare il virus. Anche il terzo caso riguarda una persona che non è stata in Cina e che non risulta essere stata in contatto con qualcuno stato in Cina. Questi casi fanno pensare che ci possano essere altri contagi fortuiti, sostiene Zaia. Comunque, “siamo davanti a virus con bassa letalità e adesso cercheremo di trovare altre soluzioni”, conclude il governatore. Quindi “niente panico”.