VIDEO | Riparazioni fai da te per le bici, alla Città della scienza c’è la ciclofficina

ROMA – “La ciclofficina è uno spazio dove si riparano le bici e dove si impara anche a ripararle“. Così alla Dire Antonio Tempesta, manutentore delle aree espositive di Città della Scienza, figura di riferimento per tutti gli appassionati di bici che alla ciclofficina di Coroglio trovano lui a spiegare agli avventori come effettuare piccole riparazioni. I visitatori di Bike_it, la mostra internazionale che sarà inaugurata lunedì 24 giugno nello science center partenopeo, potranno curiosare ed apprendere i trucchi per la riparazione nello speciale laboratorio.

Su quale sia l’intervento più richiesto, Tempesta non ha dubbi: “È la foratura. Molto spesso chi buca la ruota sostituisce la camera d’aria creando un rifiuto e non avendo un’impronta green. Imparare a riparare una ruota forata è economico, gratificante e, soprattutto, ecologico”.

Napoli, Simeone: “Bike_it qui grazie a impegno su mobilità sostenibile”