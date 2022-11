Bardi perde pezzi in Consiglio, leghisti salutano

POTENZA – “Non faremo più parte della maggioranza di governo del presidente Bardi. Ai cittadini lucani chiediamo scusa per non essere stati in grado di produrre quella giusta incisività per portare a compimento il programma elettorale del 2019”. Così hanno esordito i consiglieri regionali lucani Massimo Zullino e Giovanni Vizziello, entrambi esponenti della Lega Salvini Basilicata, rivolgendosi ai giornalisti convocati in conferenza stampa e spiegando che sono giunti a questa decisione “sofferta ma convinta” dopo “una sequela di umiliazioni”. “A partire dalle numerose mozioni rimaste inevase – hanno spiegato – e per finire all’emendamento da noi proposto nel mese di agosto per il bonus gas alle imprese e cassato senza discussione. L’ultimo Consiglio regionale, invece, approvando l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Braia e Polese che prevede aiuti alle imprese, ha sancito l’ingresso di Italia Viva in maggioranza”.

SULLA MAGGIORANZA L’OMBRA DI ITALIA VIVA

“Che si consacri allora la nuova maggioranza con Italia Viva – ha sottolineato Zullino -. Noi resteremo in Aula e saremo pronti a fare la nostra parte quando verranno portati all’attenzione del Consiglio regionale provvedimenti importanti per i cittadini lucani, come la legge sul bonus gas perché è giusto che non sia la comunità a pagare le conseguenze di una politica che si dimostra divisiva. Non abbiamo chiesto nulla e non chiederemo nulla per noi. In questi anni sono stati numerosi i passi indietro che abbiamo fatto per il conseguimento di obiettivi comuni. Siamo delusi dal comportamento del presidente Bardi che doveva essere il padre nobile del centro destra. Abbiamo assistito, invece, alla spaccatura di tutti i partiti e alla perdita di autorevolezza del Consiglio regionale”.

VIZZIELLO: ‘MENO CASERMA E PIU’ POLITICA’

Vizziello nell’affermare che “ci sarebbe bisogno di meno caserma e più politica”, ha ricordato che si riscontra “un mancato rispetto della volontà popolare in quanto gli esponenti di governo Latronico e Galella e i rappresentanti istituzionali Busciolano e Perri non sono stati eletti dai cittadini lucani”. “Il vulnus principale – ha sottolineato ancora il consigliere – sta nella gestione della sanità che vede l’apice della criticità nell’Azienda sanitaria di Matera. Si assiste a una continua emigrazione sanitaria, non solo dei pazienti ma anche dei medici e alla difficoltà di gestione dei concorsi. Il richiamo dei medici in pensione non risolve le problematiche anzi comporta una maggiore remunerazione delle prestazioni”.

“Andrebbe, invece, implementato il personale medico e paramedico”, ha detto ancora Zullino. “Si ha una visione campanilistica e non d’insieme, un esempio sono gli 80 milioni di euro assegnati all’ospedale di Lagonegro. Manca una visione strategica. Il Governo del cambiamento avrebbe dovuto dare una sterzata, invece non ci sono più i presupposti per andare avanti”.

IN TRE ANNI QUALCOSA DA SALVARE

I due esponenti politici regionali hanno poi ripercorso le principali azioni del loro impegno in questi tre anni, a partire dal contributo offerto per il Piano trasporti regionale, l’apertura della Bradanica, le misure per combattere il dissesto idrogeologico fino alle battaglie per salvare il Punto nascita di Melfi.

