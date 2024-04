La Basilicata al voto: ultimi comizi prima del silenzio elettorale

Il centrodestra con Calenda e Renzi sostiene il governatore uscente Vito Bardi, il campo largo è con Piero Marrese

POTENZA – Domenica 21 e lunedì 22 aprile in Basilicata si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del presidente della giunta. Urne aperte, per oltre 500mila aventi diritto al voto, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì in 628 sezioni elettorali allestite, 453 in provincia di Potenza e 229 nel Materano.

Sono tre i candidati alla carica di presidente della giunta regionale della Basilicata. In campo Vito Bardi, governatore uscente, che ha dalla sua sette liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di centro, Azione, Orgoglio lucano e La vera Basilicata. Cinque i simboli che compongono la coalizione a sostegno di Piero Marrese: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra – Psi – La Basilicata Possibile, Basilicata casa comune e Basilicata unita. Corsa solitaria per Volt, con Eustachio Follia. Tra poche ore scatta il silenzio elettorale, ed è quindi tempo degli ultimi comizi.

MELONI, SALVINI E TAJANI TIRANO LA VOLATA A VITO BARDI

A Potenza, per tirare la volata a Bardi, arriveranno nel pomeriggio i leader nazionali del centrodestra, compresa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche Antonio Tajani, Matteo Salvini, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Gianfranco Rotondi. In città, nei giorni scorsi, s’è visto anche Matteo Renzi: nella lista Orgoglio Lucano, per Bardi, sono presenti alcuni candidati espressione di Italia Viva. In programma alle 18:30 a Potenza e alle 20:30 a Matera gli appuntamenti per la chiusura della campagna elettorale del candidato del campo largo. Ieri la visita in regione della segretaria del Pd Elly Schlein, mentre il leader dell’M5s, Giuseppe Conte, martedì e mercoledì è stato protagonista di una due giorni in Basilicata assieme a Marrese. Volt Basilicata chiude la campagna elettorale stasera, alle 22, in piazza Vittorio Veneto, a Matera.