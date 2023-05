Vigili del fuoco, in Valle d’Aosta al via formazione per primo intervento sanitario

AOSTA – Riconoscere tempestivamente un’emorragia esterna potenzialmente letale per la vittima e attivarsi immediatamente per arrestarla. È l’obiettivo del primo corso formativo, dal titolo “Stop the Bleed”, destinato a vigili del fuoco professionisti valdostani e realizzato in collaborazione con il personale medico del 118. L’obiettivo è migliorare la sinergia tra i due enti deputati al soccorso sul territorio regionale. Il corso ha preso il via nel mese di maggio e vuole offrire al Corpo dei vigili del fuoco la formazione necessaria per migliorare quegli interventi di primo soccorso in cui il personale sanitario non può raggiungere il ferito in sicurezza.

Infatti, “in caso di interventi in luoghi confinati o in ambienti pericolosi come ad esempio in acqua, in gallerie o nei tunnel– spiega il Corpo in una nota- solo il personale dei Vigili del fuoco è formato ed equipaggiato per intervenire in sicurezza in questi scenari ancora pericolosi, classificati come ‘zona rossa’”. In prima battuta, i pompieri hanno il compito di rendere sicuro lo scenario di intervento, per permettere agli altri enti coinvolti nel soccorso, come ad esempio il 118, di intervenire in sicurezza. Qualora ciò non fosse possibile, devono soccorrere ed evacuare le vittime.

Durante il corso, tenuto dal personale interno al Corpo con il ruolo di istruttore di tecniche di primo soccorso sanitaria insieme al personale medico del 118 della Valle d’Aosta, sono stati illustrati alcune tecniche per arrestare una possibile emorragia interna che prevedono l’uso di presidi come il ‘tourniquet’ e la ‘benda israeliana’, utili a creare le condizioni per l’evacuazione delle vittime in una zona sicura per un successivo intervento del soccorso sanitario. La formazione sarà estesa a tutto il personale operativo professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.