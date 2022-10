Stasera torna il Grande Fratello Vip: tra nomination e nuovi ingressi, le anticipazioni

ROMA – Torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Nella settima puntata, in onda lunedì 10 ottobre, arriverà una eliminazione. In nomination, nella turbolenta puntata di giovedì scorso, sono finiti Gegia, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Pamela Prati e Wilma Goich. E stasera uno degli otto inquilini dovrà lasciare la casa, dopo che nell’ultimo serale non c’era stata nessuna eliminazione.

POSSIBILI NUOVI INGRESSI NELLA CASA DEL GF VIP

Ma la settima edizione del Gf Vip è stata finora caratterizzata dalle uscite impreviste dalla porta rossa: prima Marco Bellavia, poi la conseguente squalifica di Ginevra Lamborghini, infine la decisione di andare via di Sara Manfuso. Per questo, i rumour parlano di possibili nuovi ingressi per rimpolpare il cast dei ‘vipponi’: tra i nomi circolati in questi giorni, Patrizia de Blanck, Helena Prestes e Umberto Smaila. E dopo la lettera inviata da Bellavia agli ex compagni di viaggio, è arrivato il momento di reincontrarsi e chiarirsi dopo le accuse di bullismo? Sarà il padrone di casa Alfonso Signorini, stasera su Canale 5, a svelare tutto.

