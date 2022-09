Al Gf Vip lite furibonda tra Eleonoire e Luca

BOLOGNA – Sotto gli occhi delle telecamere si ride, si scherza ma si litiga anche: nella casa del Grande fratello Vip in queste ore è scoppiata infatti una accesa lite tra due inquilini, Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, che ha fatto alzare i toni all’interno della casa di Cinecittà.

Il litigio è esploso quando lui è andato nuovamente a parlare con lei per chiarirsi dopo i fatti dei giorni scorsi. Lei lo aveva infatti accusato di averla presa in giro, provandoci con lei, ma di essersi poi tirato indietro. Lui invece aveva fermamente negato qualsiasi interessamento, dicendo che si trattava unicamente di un modo scherzoso, e ha ribadito di essere innamorato della sua fidanzata Soraia. “Per me è stato un gioco, se tu lo hai interpretato in un altro modo mi dispiace”, aveva detto lui ieri. “Io sono una persona con dei sentimenti”, aveva risposto lei e se n’era andata dicendo: “Per te era un gioco dunque?”. Il chiarimento, insomma, non era riuscito. Oggi, però, è andata peggio.

“FINISCILA”. “NO, FINISCILA TU”

Quando i due sono tornati nuovamente a parlare di questo, i toni si sono alzati in modo importante e ne è nata una vera e propria litigata. “Finiscila tu“, “No, finiscila tu“. I due si sono rimbrottati, con Luca che continuava a dire “Ma che stai a dì?“.

“Ma che cosa ho frainteso?”, ha detto lei, che poi gli ha rinfacciato di aver sbandierato l’amore per la fidanzata in modo eccessivo (“Sono due giorni che spacchi i coglioni“). Lui risponde: “E tu vorresti bene alla gente? Ma senti come parli. Ma tu a chi vuoi bene?”.

“HAI VISTO LA CLIP E TI SEI VERGOGNATO COME TUTTI”

I toni continuano ad alzarsi in una escalation. Lei si arrabbia e dice “Ma pensi che io sia scema? Tu mi stai dando della scema”. Lei a un certo punto propone di chiudere la discussione “Chiudiamoli qui”. Ma Luca non si ferma e continua a urlare: “Ma chiudila te e non mi dite proprio più niente. Ma che state a dì?”. Lei lo invita a calmarsi e ad abbassare la voce. Poi a un certo punto esplode: “Tu hai visto la clip e ti sei vergognato, come fanno tutti“, ha detto Elenoire. E lui “Ma che cazzo stai a dì“. E lei: “Tu non sei nè più nè meno di uno di questi. Parli tanto di rispetto ma sei uguale. Parli di rispetto, hai fatto peggio”. E niente, gli animi non si sono ricomposti.

