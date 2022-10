Gf Vip, Wilma Goich e il ‘patto’ sulle nomination. Sarà punita? Ma non è l’unica a rischiare

BOLOGNA – “Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination: tappatevi il microfono. Accordiamoci per equilibrare”. È la frase che avrebbe pronunciato ieri Wilma Goich al Grande Fratello Vip, cercando di tapparsi il microfono e non farsi sentire. La vippona stava parlando con Carolina Marconi e Patrizia Rossetti e quella frase sembra lasciar intendere la volontà di ‘pilotare’ le nomination, cosa da sempre vietata dal regolamento. L’episodio passerà inosservato? O per la cantante arriverà un provvedimento? Ma soprattutto: Carolina, Patrizia e Wilma nomineranno la stessa persona? C’è da dire che Wilma Goich era già stata oggetto di molte critiche da parte del pubblico per le parole pronunciate nei confronti di Marco Bellavia.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip la lite tra Salatino e Cristina Quaranta. E lui: “Voglio uscire, basta giochetti”

LE PAROLE DI WILMA CONTRO BELLAVIA

In un ragionamento fatto insieme a Bellavia e a Charlie Gnocchi, Wilma aveva detto a Marco “Sei tu la causa dei tuoi mali“, frase-macigno che ai telespettatori non era andata giù e che avevano fatto apparire la vippona come una delle responsabili della scelta di Bellavia di lasciare la casa.

LEGGI ANCHE: Stasera torna il Grande Fratello Vip: tra nomination e nuovi ingressi, le anticipazioni

LA BESTEMMIA DI PEREZ

Wilma Goich non è l’unica concorrente, però, per cui potrebbe arrivare questa sera un verdetto fatale. Nei giorni scorsi, infatti, il pubblico ha molto rumoreggiato (commentando a pioggia su Twitter e sugli altri social) la presunta bestemmia pronunciata dall’ex pallanuotista Amaurys Perez. Parlando dei suoceri, l’ex atleta si lascia andare ad un’esclamazione (“Porco …”) che già in passato è costata l’esclusione a diversi concorrenti, da Stefano Bettarini a Marco Predolin. La fatidica bestemmia (da sempre vietatisssima nel regolamento del Grande fratello) si sente abbastanza nitidamente. “Mia suocera è dolcissima, mi suocero… Porco…“. Cosa succederà stasera?

LEGGI ANCHE: VIDEO | Gf Vip, lite tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini sulla violenza sessuale. Bufera social sul conduttore

(Le immagini sono tratte dal sito ufficiale del Grande fratello)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it