VIDEO | Gf Vip, lite tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini sulla violenza sessuale. Bufera social sul conduttore

ROMA – “Non potevo pensare di continuare a concorrere a un montepremi dopo che su quella casa pendeva un’accusa troppo pesante. Anche se non ho avuto un ruolo attivo nelle vessazioni e nel bullismo, queste cose vanno contro i miei principi e per questo ho deciso di lasciare la casa“. Ospite in studio per spiegare le ragioni della sua scelta di abbandonare il Grande Fratello Vip, Sara Manfuso fornisce la sua versione dei fatti al conduttore Alfonso Signorini.

Ma dopo aver parlato del caso Bellavia, l’opinionista e influencer lancia un’accusa pesantissima alla produzione del Gf Vip: “Io non mi sono sentita tutelata, tutti conoscevate la mia storia e io sono entrata nella casa anche per raccontarla. Sono stata vittima di violenza sessuale, ma non volevo entrare nel programma con questa etichetta, volevo farmi conoscere per quel che sono e non avere agevolazioni perché il mio passato è pesante”.

L’ACCUSA DI SARA MANFUSO A GIOVANNI CIACCI

Alla richiesta di spiegazioni da parte di Signorini, Manfuso racconta, riferendosi a Giovanni Ciacci presente anch’egli in studio: “Ero in cucina con l’uomo che mi siede accanto (Giovanni Ciacci, ndr), che mi ha toccato il culo e mi ha detto ‘simuliamo una violenza sessuale’ e io ho riso ma perché ero in imbarazzo, provavo vergogna e non se n’è accorto nessuno. Nessuno mi ha chiamato in confessionale, nessuno mi ha chiesto come stessi e nessuno ha capito che in quella risata c’era il dolore, la vergogna e l’umiliazione. Mi sono sentita uno schifo”.

SIGNORINI: “SE MI TOCCANO IL CULO, TIRO UN CEFFONE”

Pronta la replica del conduttore: “Con la stessa franchezza con cui mi hai guardato negli occhi, io dico che se uno mi tocca il culo e non mi va, non sorrido e gli tiro un ceffone. Perché ti sei messa a sorridere, se ti ha veramente dato fastidio? – chiede Signorini a Sara Manfuso – Dai un calcio nel sedere. Esserti messa a ridere non fa onore alla tua storia. Questa è retorica e io non ci casco. Avresti potuto trovare una ragione più plausibile per uscire dal Grande Fratello. Grazie per avermi preso per i fondelli quando ti chiedevo di restare nella casa e mi dicevi di sì“. E poi invita l’opinionista ad abbandonare la trasmissione: “Adesso puoi lasciare lo studio”.

LE CRITICHE SOCIAL A SIGNORINI

Ma le parole del conduttore del Gf Vip piacciono poco a chi commenta in diretta la puntata sui social. “Non riesco a non pensare a quella frase di Alfonso. Se ti da fastidio la mano sul culo non per forza dai uno schiaffo. Ci sono donne che durante una violenza si pietrificano e non riescono nemmeno ad urlare. Quella frase ha fatto schifo“, scrive un utente su Twitter. E un altro: “È aberrante e un’offesa a tutte le donne vittime di violenza”. E ancora: “Ma che frase è? Sto male”.

LA VERSIONE DI GIOVANNI CIACCI

Poi è il turno di Ciacci di dire la sua, rivolgendosi direttamente a Sara: “Mi ricordo benissimo l’episodio, per sbaglio passando ti ho toccato il sedere e ti ho detto ‘scusami, non vorrei che fosse frainteso come una violenza sessuale. Dovremmo parlare proprio di questo’. Non ci sto a subire un altro linciaggio e a passare per uno che commette una violenza sessuale”.

I COMMENTI DELLE OPINIONISTE

A commentare la vicenda sono anche le due opinioniste del Grande Fratello Vip. La prima a parlare è Sonia Bruganelli, che manda a dire a Sara: “Tu sei brava con le parole ma non con i fatti. Evidentemente non è l’ambiente adatto a te. Quindi per me hai fatto bene a lasciare il programma, si fanno scelte sbagliate”.

Più leggera Orietta Berti: “Mi sto divertendo come una pazza, mi sembra un film di fantascienza. Ciacci che va a chiedere di stare con questa bellissima signora… È chiaro che fosse una battuta”.

