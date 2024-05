Ritrovata la donna scomparsa in Abruzzo: tutti i dettagli

L'insegnante di ballo non aveva dato più notizie dallo scorso 28 aprile. Da giorni i familiari e le forze dell'ordine erano alla sua ricerca

ROMA – Milena Santirocco è stata ritrovata. La donna era scomparsa domenica 28 aprile a Torino di Sangro, in provincia di Chieti.

Si è presentata spontaneamente nella tarda serata in un commissariato di Caserta. Sono stati avvisati i familiari, da giorni in disperata ricerca dell’insegnante di ballo allontanatasi senza avvisare nessuno. La 54enne è parsa in buona salute. Ora dovrà dare spiegazioni sulle cause della sua sparizione. Le indagini sono condotte dal pm Silvia Di Nunzio.