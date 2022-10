Sara Manfuso lascia la casa del Gf Vip: “È la cosa giusta”

ROMA – “È stata una bella esperienza, ma lasciare la casa è la cosa giusta“. Con queste parole Sara Manfuso ha salutato gli inquilini del Grande Fratello Vip, annunciando la sua decisione di abbandonare il programma. “Qui stavo bene, ma è una cosa che mi sento di fare”. Dopo ore di blackout con l’interruzione delle trasmissioni live per “problemi tecnici”, subito un colpo di scena al ritorno in onda.

SARA MANFUSO E IL CASO BELLAVIA

Il caso Bellavia miete dunque un’altra vittima: dopo l’espulsione di Ginevra Lamborghini (e l’eliminazione di Giovanni Ciacci al televoto), l’ex schermitrice, ora influencer, ha spiegato che “dopo quello che è successo voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia“. E poi ha difeso i suoi compagni di avventura: “Qui dentro alcuni valori li abbiamo e vanno difesi a testa alta. Vi saluterò Marco perché lo voglio contattare“.

“E ora chi ci difende da Sonia?“, le hanno chiesto tra il serio e il faceto gli altri concorrenti, tra gli abbracci e qualche lacrima. “Ma voi sapete difendervi benissimo da soli”, ha risposto Sara Manfuso.

LO SCONTRO TRA SARA MANFUSO E SONIA BRUGANELLI

Proprio Manfuso è stata protagonista di un acceso battibecco con l’opinionista Sonia Bruganelli, nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip: la moglie di Paolo Bonolis ha accusato l’influencer di voler “uscire pulita” dal caso Bellavia e di aver mancato l’occasione di “fare la differenza, preferendo un passo indietro”. Parole a cui l’ex schermitrice ha risposto prontamente: “Io faccio della lotta alla discriminazione e alla violenza contro l’identità di genere la mia battaglia quotidiana“.

In seguito, Bruganelli ha condiviso un video su Twitter in cui si vede Sara Manfuso parlare della nomination a Marco Bellavia e giustificarla, tra le risate, con le parole: “Questa è la casa del Gf Vip, non un posto in cui curarsi”.

Ecco la donnina dai sani principi che professa empatia e collaborazione… https://t.co/9AeOSz38PZ — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 3, 2022

