Al Gf Vip la lite tra Salatino e Cristina Quaranta. E lui: “Voglio uscire, basta giochetti”

BOLOGNA – È in arrivo un nuovo colpo di scena e un nuovo abbandono nella Casa del Grande fratello vip? In attesa di capirlonella puntata di questa sera (anche se a sentire Luca ormai “la decisione è presa“), ecco le nuove polemiche (e nuovi pianti) che sono andati in scena ieri nella casa di Cinecittà. Dopo una serata di festeggiamenti, ieri sera è scattata una polemica con successiva aspra discussione. Ancora una volta, al centro delle discussioni, c’è l’ex tronista di Uomini e donne Luca Salatino, già protagonista del litigio (poi rientrato) con Elenoire Ferruzzi per il presunto feeling nato tra i due e negato dallo chef.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Wilma Goich e il ‘patto’ sulle nomination. Sarà punita? Ma non è l’unica a rischiare

LA RABBIA DELLO CHEF

Ieri sera la discussione è nata perchè alcune concorrenti (Cristina Quranta e Elenoire Ferruzzi) hanno fatto notare a Luca, attaccandolo, che aveva ridotto troppo le distanze con Nikita, lasciandosi toccare da lei con un massaggio. “Ma questo non dà fastidio alla tua fidanzata?“, ha detto Cristina Quaranta. La concorrente, in realtà, ce l’aveva con la modella e non con Luca (infatti ha poi spiegato “Io se fossi stata in lei da donna non mi sarei permessa di avvicinarmi così sapendo che eri fidanzato”), ma il risultato è stato che Luca se l’è presa e anche molto. Ha continuato a replicare che la situazione non era ambigua e che la sua fidanzata Soraia (che la settimana scorsa lo ha incontrato per tranquillizzarlo e ricevere da lui solenni dichiarazioni d’amore) non se la sarebbe presa. “Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che cazzo te ne frega“.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Gf Vip, lite tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini sulla violenza sessuale. Bufera social sul conduttore

“FATTI I CAZZI TUOI”. POI LE LACRIME

Anche Elenoire ha rincarato la dose, dicendo che lei, dopo il pasticcio successo una decina di giorni fa, sta alla larga da lui anche se gli vuole bene perchè non vuole beccare “insulti”. Salatino è sbottato, sempre di più, arrivando a dire a Cristina Quaranta “Fatti i cazzi tuoi”. E ancora, a entrambe: “Che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare”. E si è poi allontanato arrabbiato. Il successivo tentativo di chiarimento non ha avuto molto successo e lui più tardi, prima di dormire, si lasciato andare a nuove lacrime pensando alla fidanzata , arrivando a notevoli punte melodrammatiche come la frase “io per lei mi farei saltare in aria anche ora”.

“QUI SI FANNO GIOCHETTI, NON FA PER ME”

Oggi, però, il risveglio è stato diverso. Luca ha infatti fatto sapere agli altri concorrenti l’intenzione di uscire dalla Casa. “Questo gioco non fa per me, qui fanno giochetti e trucchetti, io sono sono così, quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene”. A chi, come Antonella, hanno cercato di smorzare, Luca ha spiegato che è stato molto colpito anche da quanto accaduto a Marco Bellavia. Ha infatti proseguito dicendo: “Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione” ha aggiunto: “Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene”.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Ciacci sul caso Bellavia: “Al supermercato mi hanno sputato in faccia”. Minacce per Ginevra Lamborghini

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it