Speranza: “Scaricati venti milioni di green pass in tre giorni”

Di Chiara Organtini e Nicolò Rubeis

ROMA – “Venti milioni di green pass scaricati negli ultimi tre giorni. È un numero straordinario che dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro Paese alla lotta contro il Covid”. Lo afferma Roberto Speranza, ministro della Salute, in un post su Facebook.

FALSI IN VENDITA SU TELEGRAM, PERQUISIZIONI E SEQUESTRI

Offrivano illegamente dei Green Pass falsi, servendosi di diversi canali Telegram specializzati nello ‘spaccio’ di finte certificazioni verdi. Adesso, quattro soggetti, tra i quali due minori, sono stati identificati, perquisiti e indagati per i reati di truffa e falso. Un’operazione, quella della Polizia Postale, messa in piedi dai dipartimenti di Milano e Bari, con il coordinamento della Procura meneghina, di quella della Capitale e del Tribunale dei minori barese.

Erano migliaia gli utenti iscritti ai canali dove veniva proposta, con garanzia assoluta di anonimato, la vendita dei Pass falsi, da pagare in criptovaluta o buoni acquisto di piattaforme per lo shopping on-line. Il tutto per ‘modiche’ cifre, che oscillavano tra i 150 e i 500 euro.

I canali Telegram sequestrati sono in totale 32. Ora l’attività degli inquirenti è rivolta all’identificazione degli amministratori e degli eventuali acquirenti.

