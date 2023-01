Selvaggia Lucarelli attacca Madame: “Basta supercazzole, hai usato un green pass falso?”

ROMA – “Qualcuno spieghi a Madame che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un green pass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata”. Su Twitter Selvaggia Lucarelli attacca frontalmente la cantante, finita al centro delle polemiche per un’indagine della Procura di Vicenza su false vaccinazioni e green pass.

La giovane cantautrice, che è nell’elenco dei partecipanti al prossimo Festival di Sanremo, ieri ha confessato su Instagram di non essere vaccinata, ma di aver cambiato idea negli ultimi tempi. E Lucarelli la critica anche per l’ammissione “di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica). Era meglio continuare a tacere“, twitta la giornalista di ‘Domani’.

D’AMATO: “RINGRAZIO MADAME PER MESSAGGIO IN FAVORE DELLA SCIENZA”

Di tutt’altro parere il candidato di centrosinistra alle Regionali in Lazio, Alessio D’Amato: “Apprezzo la dichiarazione che ha fatto la cantante Madame sui vaccini. Desidero ringraziarla per questo messaggio così importante in favore della scienza”, scrive l’assessore uscente alla Sanità.

