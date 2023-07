‘Un Professore 2’, le anticipazioni della seconda stagione

ROMA – Sono stati svelati oggi i palinsesti della prossima stagione televisiva della Rai. Tra le fiction rinnovate non sorprende ci sia anche ‘Un Professore‘. La fortunata serie è stata fin da subito apprezzata dal pubblico, registrando ottimo ascolti nella sua messa in onda nell’autunno del 2021. E adesso è pronta a tornare con il cast originale e diverse new entry.

UN PROFESSORE 2, LE ANTICIPAZIONI

Il professor Dante Balestra (Alessandro Gassman) è ormai una presenza imprescindibile nella vita dei suoi studenti, tra cui c’è anche suo figlio Simone (Nicolas Maupas). Il cuore pulsante della serie resta il liceo Leonardo Da Vinci con la classe frequentata da Simone e Manuel (Damiano Gavino) dove Dante, con il solito piglio anticonformista e geniale, utilizza la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante.

Nell’allegro caos della classe, all’appello rispondono ragazzi che conosciamo – Luna (Luna Miriam Iansante), Matteo (Davide Divetta), Laura (Elisa Cocco) – ma anche volti nuovi, come Nina, una ragazza di origini slave che nasconde un percorso di vita complicato, Rayan, promessa del calcio arrivato dall’Africa e più interessato al pallone che allo studio, Viola, ragazza disabile dal carattere impossibile, e infine Mimmo, ex studente di Dante finito in carcere minorile, che il professore è riuscito a far affidare in semilibertà proprio alla biblioteca della Leonardo Da Vinci, e che stringerà amicizia con Simone.

Se i problemi e le avventure dei ragazzi sono tanti e avvincenti, quelli di Dante non sono da meno, specie nella vita privata… La relazione tra il professore e Anita (Claudia Pandolfi) procede a gonfie vele, per la gioia dei figli Simone e Manuel: da poco sono andati a vivere tutti insieme nella grande villa alle porte di Roma. Ma questo equilibrio apparente è ben presto rotto da una serie di avvenimenti. Prima l’ex moglie di Dante, Floriana (Christiane Filangieri) decide di tornare a Roma e ristabilirsi alla villa, costringendolo a una scomoda convivenza a tre con Anita. Poi nella vita di Anita si riaffaccia Nicola, manager carismatico e affascinante che – oltre a essere il padre di Viola – si scoprirà essere anche il padre biologico di Manuel.

Due ingressi inaspettati che, con i loro segreti, costringeranno Dante e Anita a fare i conti con i reciproci sentimenti. Come se non bastasse, Dante si ritrova a fare i conti con una drammatica novità, che mette in crisi tutte le sue certezze.

IL CAST

Nel cast troviamo Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Thomas Trabacchi, Christiane Filangieri, Nicolas

Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo.