Da Temptation Island Winter a Pomeriggio 5: i palinsesti Mediaset 2023-2024

ROMA – Sono stati ufficialmente svelati i palinsesti Mediaset 2023-2024. La prossima stagione televisiva del Bisione porta con sé alcune novità. Dall’edizione invernale di Temptation Island, alle new entry Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, ecco quello che vedremo da settembre su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Per il momento, il nome di Barbara D’Urso non è associato alla conduzione di alcun programma.

I PALINSESTI MEDIASET 2023-2024

Tra le novità più attese c’è l’annuncio di Temptation Island Winter. Il fortunato programma ideato da Maria De Filippi, tornato quest’anno dopo un anno di stop, sta riscontrando ottimi ascolti e negli ultimi giorni era trapelata la notizia di una possibile edizione invernale, oggi confermata ufficialmente.

Annunciato anche La Talpa. Già lo scorso anno c’era l’intenzione di Mediaset di lanciare una nuova edizione. Che forse si concretizzerà nel 2024.

A Rete 4 la new entry è Bianca Berlinguer, che condurrà Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli, alternandosi con Nicola Porro e Augusto Minzolini. A lei sarà affidato anche un nuovo programma.

Confermato Pomeriggio 5. Il talk show di Canale 5, orfano di Barbara D’Urso, sarà condotto da Myrta Merlino e avrà un taglio più incentrato sull’attualità.

Dopo l’esperienza come opinionista a L’isola dei Famosi, Enrico Papi tornerà come conduttore in un nuovo programma di Italia 1.