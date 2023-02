Morte di Maurizio Costanzo: la programmazione speciale di Rai e Mediaset

ROMA – L’Italia si stringe in lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Il giornalista è scomparso a Roma oggi, 24 febbraio, all’età di 84 anni. Per ricordare Costanzo, Rai e Mediaset hanno cambiato la programmazione odierna, con diverse iniziative dedicate al pilastro della televisione italiana.

LEGGI ANCHE: Maurizio Costanzo, da sabato la camera ardente in Campidoglio. Lunedì i funerali

LEGGI ANCHE: VIDEO | Quando Maurizio Costanzo lanciava una giovanissima Giorgia Meloni: “Siate incazzati”

LA PROGRAMMAZIONE MEDIASET DEDICATA A MAURIZIO COSTANZO

Nel corso della giornata, sulle reti Mediaset andrà in rotazione un cartello dedicato a Maurizio Costanzo.

Questa sera su Canale 5, al posto della fiction ‘Buongiorno mamma 2’, andrà in onda lo speciale Matrix Tg5: “Costanzo L’Uomo che ha Cambiato la Tv”. Annullato l’appuntamento su Rete 4 con ‘Quarto Grado’.

Inoltre, su Mediaset Infinity è disponibile una raccolta video dedicata a Maurizio Costanzo.

LEGGI ANCHE: Da Marco Mengoni a Emma Marrone: i messaggi di cordoglio per Maurizio Costanzo

LA PROGRAMMAZIONE RAI PER MAURIZIO COSTANZO

Già nel primo pomeriggio, Pierluigi Diaco ha scelto di annullare l’a diretta con il programma del pomeriggio di ‘appuntamento di Rai 2 con ‘BellaMa’. Alle 16 in onda l’intervista che Diaco fece a Costanzo.

Per rendere omaggio a Maurizio Costanzo, Rai Cultura cambia la propria programmazione, proponendo “Maurizio Costanzo, memorie Rai”, un viaggio nella sua lunga carriera televisiva e artistica, in onda – dopo una prima trasmissione stasera alle 21.10 su Rai Storia – sabato 25 febbraio alle 9.30 e 18.30, e domenica 27 alle 6.30 e alle 17.00 sempre su Rai Storia.

Inoltre, su RaiPlay è disponibile una raccolta video dedicata a Maurizio Costanzo.