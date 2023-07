Da X Factor a Masterchef, la nuova stagione di intrattenimento su Sky

ROMA – Vent’anni di Sky e di intrattenimento che appassiona il pubblico. A partire da ‘X Factor’, da settembre in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. Sarà un nuovo e sorprendente X Factor, tra conferme e attesi ritorni. Al tavolo dello show Sky Original prodotto da Fremantle, una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico e, a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, si risiede in giuria Morgan. Alla conduzione Francesca Michielin, che guida nuovamente lo show dopo il debutto assoluto – e applauditissimo – nelle vesti di host lo scorso anno. Il meccanismo rimane immutato: si partirà con le Audition, quindi la fase – sempre temutissima – dei Bootcamp, infine la selezione continuerà con gli Home Visit, l’ultimo step grazie a cui emergeranno le 12 migliori proposte di quest’anno, le più meritevoli di approdare sul palco dei Live Show.

X FACTOR, FRANCESCA MICHIELIN: “ALL’INIZIO NON VOLEVO TORNARE ALLA CONDUZIONE”

“Ho scelto di tornare anche se all’inizio ero titubante. Riconfermarsi e superarsi è difficile. Ho deciso di accettare perché mi diverte tanto anche se non è il mio lavoro primario, ma lo trovo stimolante. Sono fan della parte autorale, mi piace a raccontare questo show a modo mio, avendolo vissuto in prima persona come concorrente”, ha raccontato Michielin, in occasione della presentazione dei palinsesti Sky. La cantante ha poi assicurato: “No, non sarò super partes“.

PALINSESTI SKY: IL RITORNO DI MASTERCHEF, 4 RISTORANTI E 4 HOTEL

Da dicembre ritorna ‘Masterchef Italia’. Le cucine più famose e ambite d’Italia sono pronte a riaprirsi per accogliere la Masterclass, guidata e giudicata – dall’altra parte dei fornelli – dallo strepitoso trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A loro il compito di guidare gli aspiranti chef con nuove tecniche e preparazioni, organizzare le sfide e presentare i grandi ospiti italiani e internazionali che arriveranno in cucina, il tutto condito dalla loro irresistibile alchimia sempre più unica. Il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ripartirà come sempre con i Live Cooking, la selezione che porterà poi alla formazione della classe dei 20 migliori cuochi amatoriali d’Italia che quest’anno si contenderanno – in una appassionante gara a ostacoli tra Mystery Box, Invention Test, Pressure Test e Skill Test – il titolo andato l’anno scorso a Edoardo Franco al termine di una stagione piena di colpi di scena.

Prossimamente l’atteso ritorno di Alessandro Borghese con ‘4 ristoranti’. Lo chef torna a bordo dell’iconico van dai vetri oscurati per le nuove sfide tra i ristoratori italiani. Un nuovo viaggio da Nord a Sud, con qualche capatina nei locali italiani all’estero, alla scoperta delle tendenze della ristorazione più contemporanee e delle tradizioni più gustose della nostra cucina. Lo show cult, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, è una gara tra ristoratori che in un attimo diventano determinatissimi concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi: si vota nelle categorie location, menu, servizio, conto e Special, in gara in ogni appuntamento ci sono quattro ristoratori della stessa zona con in comune un sogno, quello di conquistare l’agognato “dieci” di Chef Borghese, l’unico che a fine gara può confermare o ribaltare ogni risultato. In palio per il vincitore di ciascuna puntata l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Dalla musica alla cucina fino all’avventura. Prossimamente torna anche l’adventure show per eccellenza ‘Pechino Express’: il viaggio più affascinante e avvincente della tv italiana, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, riparte dopo il successo della scorsa stagione in cui Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno incoronato in finale la coppia formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Le nuove coppie in gara correranno per un itinerario misterioso e inedito: maggiore sarà la sorpresa rispetto al mondo che le circonderà, maggiori saranno gli stimoli che ne ricaveranno, personalmente e per la competizione.

Nei prossimi mesi su Sky e in streaming su Now tornerà anche ‘Quattro matrimoni’ (Sky Original realizzata da Banijay Italia) con Costantino della Gherardesca. Le spose protagoniste di ogni episodio vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre e poi votano in quattro categorie – abito, cibo, location ed evento generale – quindi si riuniscono per un confronto finale durante il quale Costantino assegna il suo bonus; al termine, solo una di loro riceve la visita del neo-marito e si aggiudica quindi la puntata.

Ultimo ma non ultimo ‘Bruno Barbieri 4 Hotel’, prossimamente in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. Si rimettono in gioco gli albergatori di tutta Italia, pronti ad affrontare le nuove sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel. Lo chef stellato, esigente e severo esperto di hotellerie, è ancora protagonista dell’iconica gara – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che mette in competizione gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola (e talvolta anche all’estero) con un meccanismo che rimane immutato: voti da 0 a 10 su cinque categorie, location, camera, colazione, servizi, prezzo, e un occhio di riguardo da parte di Bruno Barbieri alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori, che lo portano ad apporre il suo “sigillo green”. Alla fine della puntata, l’hotel che avrà ottenuto il punteggio più alto si aggiudicherà un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

PALINSESTI SKY: GIALAPPASHOW SU TV8

‘GialappaShow’ prossimamente in prime time su TV8. Dopo il grande successo che sta riscuotendo in queste settimane, torna anche nella prossima stagione GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, condotto magistralmente in studio da Mago Forest. Protagonisti dello show una carrellata di comici con vecchi e nuovi personaggi, e immancabilmente le voci della Gialappa’s, che con la loro proverbiale ironia, marchio di fabbrica distintivo, commenteranno i principali programmi tv, i più importanti eventi sportivi e i tormentoni del web.