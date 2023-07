Bianca Berlinguer si dimette dalla Rai

ROMA – La lista dei nomi che hanno deciso di salutare la Rai si allunga. Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata, a lasciare l’azienda di Viale Mazzini è anche Bianca Berlinguer. Solo questa mattina l’amministratore delegato Roberto Sergio aveva annunciato attraverso una nota che “la trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto”, aggiungendo che “rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi- ha proseguito Sergio- Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3”.

Una speranza vana, a quanto pare, visto il comunicato stampa della Rai diramato poco fa in cui si legge: “Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale”.

Per la giornalista si ipotizza un passaggio a Mediaset. La conferma arriverà domani quando i vertici del Biscione annunceranno i nuovi palinsesti autunnali.