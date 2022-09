Venezia 79, Styles: “Recitare mi diverte, non escludo un ritorno sul set”

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni

LIDO DI VENEZIA – È la star più attesa della sesta giornata della 79esima edizione della Mostra del Cinema e i suoi fan hanno passato la notte nei pressi del tappeto rosso in vista della premiere di questa sera. Harry Styles è sbarcato oggi all’Hotel Excelsior per la conferenza di ‘Don’t Worry Darling’, il film della sua fidanzata Olivia Wilde, fuori concorso alla kermesse. Ad attenderlo tantissimi supporter accampati in ogni angolo del Lido per selfie e autografi. Tra le curiosità, una fan ha scritto su un cartello ‘Harry sei la mia unica ragione di vita’. Al suo arrivo al Lido l’attore ha sfoggiato un look a firma Gucci, e occhialoni in stile Elton John che hanno fatto impazzire i social.

“Sono grato alle persone che mi hanno sempre appoggiato nella mia vita e che mi hanno dato un luogo in cui sentirmi me stesso. Spero di restituire ai miei fan questo spazio in cui sentirti al sicuro e capiti”, ha detto la giovane star.

Dopo ‘Dunkirk’ ed ‘Eternals’, l’ex membro degli One Direction torna sul grande schermo dal 22 settembre. “Io mi sento molto fortunato perché faccio un lavoro che mi piace, ma non guardo troppo avanti nel futuro. Vivo alla giornata”, ha detto la popstar. “Mi piace sia cantare che recitare e, quindi, essere presente in questi due mondi. Sicuramente ci saranno altre occasioni al cinema, ma al momento non so so cosa accadrà nel futuro”.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, ‘Don’t Worry Darling’ segue Alice (interpretata da Florence Pugh, assente all’incontro ma sarà presente questa sera sul red carpet) e Jack (Styles). La coppia vive nella comunità idealizzata di Victory, la città aziendale sperimentale che ospita gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory e le loro famiglie. L’ottimismo della società degli Anni 50, sostenuto dall’amministratore delegato Frank (Chris Pine) – in egual misura visionario aziendale e life coach motivazionale – caratterizza ogni aspetto della vita quotidiana nell’affiatata utopia del deserto. Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project, le loro mogli – tra cui l’elegante compagna di Frank, Shelley (Gemma Chan) – possono trascorrere il loro tempo godendosi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, con tutti i bisogni dei residenti soddisfatti dall’azienda. Tutto ciò che chiedono in cambio è discrezione e impegno indiscusso per la causa di Victory. Questo apparente equilibrio inizia a vacillare quando iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, mostrando sprazzi di qualcosa di molto più sinistro che si nasconde sotto la facciata attraente.

“Il film è ambientato nel passato ma parlo al presente. Non volevo creare una parabola sul femminismo. Spero che attraverso questo film le donne si sentano ascoltate e ispirate. Il personaggio della Florence in questo film si sacrifica per il bene comune, questi sono i supereroi che vorrei vedere. Persone che escono dalla loro bolla di sicurezza per fare la cosa giusta”, ha sottolineato Olivia Wilde.

