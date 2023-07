Tg Esteri, edizione del 5 luglio 2023

TUNISIA. ALLARME MIGRANTI SUBSAHARIANI, SONO A RISCHIO RAZZISMO

In Tunisia soffrono i cittadini che provano a sfuggire alla povertà salendo sui barconi, ma anche le persone migranti subsahariani, che subiscono razzismo e ghettizzazione. Così il sociologo Abdessatar Sahbani, facendo riferimento a un pacchetto europeo da 900 milioni per frenare le partenze. “L’Ue esternalizza le frontiere e il presidente Saied parla di sostituzione etnica” sottolinea Sahbani. “Non si capisce perché i tunisini possono sognare l’Europa ma i subsahariani non possono venire in Tunisia. Eppure svolgono tanti lavori. Invece di ammettere che contribuiscono alla nostra economia, occupandoci di integrare, si cede all retorica della ‘Tunisia ai tunisini'”.

COOPERAZIONE. L’ETIOPIA CHIEDE DI ADERIRE AL GRUPPO BRICS

L’Etiopia ha fatto richiesta formale di aderire ai Brics, il gruppo di Paesi composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica: lo ha riferito il ministero degli Esteri di Addis Abeba, sottolineando di auspicare “una risposta positiva”. L’Etiopia è una delle maggiori economie dell’Africa e ha rapporti sempre più stretti, anzitutto sul piano economico e commerciale, con la Cina e l’India. Il gruppo dei Brics ha riferito di aver ricevuto richieste di adesione da una decina di Paesi. Già oggi l’alleanza tiene insieme oltre tre miliardi e 200 milioni di persone, circa il 40 per cento della popolazione mondiale.

CINEMA. ‘NOLLYWOOD’ SBARCA ALL’ACADEMY, OSCAR SONO PIÙ INCLUSIVI

Nollywood, l’industria nigeriana del cinema, è da premio Oscar. A confermare valori e talenti la scelta di cinque suoi autori come nuovi membri dell’Academy degli Oscar con base in California. I cinque sono l’attore Richard Mofe-Damijo, il regista CJ Obasi, la produttrice Jade Osiberu e gli sceneggiatori Kunle Afolayan e Shola Dada. L’Academy era stata criticata per una scarsa inclusività e diversità al suo interno. Prima della campagna #OscarsSoWhite che si era diffusa sui social nel 2015, il quotidiano americano Los Angeles Times aveva calcolato che il 94 per cento dei votanti per l’assegnazione degli Oscar era rappresentato da bianchi.

KENYA. PRONTO IL PIANO OSPEDALI PER I MOTO-TAXISTI DI ‘BODA BODA’

Gli autisti di moto-taxi conosciuti come “boda boda” sfrecciano per le strade di Nairobi e di tante altre metropoli africane. Per questo il governo del Kenya punta a creare ospedali e medici dedicati. Secondo il piano, i conducenti potrebbero dunque godere di un anno di assicurazione sanitaria gratuita estesa anche a figli e coniuge. La proposta, formulata dalla ministra della Salute Susan Nakhumicha, prevede anche corsi di formazione per medici e specialisti per rispondere agli infortuni tipici di questa professione, tra le più diffuse e al contempo a rischio.