ROMA – Non ci sta Barbara D’Urso. Dopo la dichiarazione ufficiale di Mediaset, che con un comunicato stampa ha annunciato la sua esclusione dal timone di Pomeriggio 5, la conduttrice si sfoga in un’intervista a Repubblica. “Provo dolore, sgomento e rabbia”, ha spiegato D’Urso, contraddicendo quanto affermato da Pier Silvio Berlusconi. Infatti, “non abbiamo concordato proprio niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”.

BARBARA D’URSO: SONO STATA CHIAMATA TRO*A

Barbara D’Urso ha raccontato anche di un episodio accaduto qualche mese fa, in cui ha subito gravi offese. Lo scorso 26 marzo, un utente di Twitter aveva condiviso un video con l’intervento della conduttrice a Domenica In, lo show domenicale condotto da Mara Venier. Il post è stato commentato in modo offensivo dal profilo di QuiMediaset, l’account ufficiale dell’ufficio stampa del Biscione. “Che cosa antipatica. Tr*ie mi pare azzeccato silvy”. Il tweet fu rimosso, ma gli screenshot hanno fatto il giro del web.

“Il 26 marzo ero a teatro a Bari, su Canale 5 andava in onda Verissimo e su Rai 1 Domenica in, col mio videomessaggio di 90 secondi per la mia amica Gabriella Labate, la moglie di Raf. Messaggio autorizzato dal direttore delle news Crippa e da Restelli”, ha spiegato Barbara D’Urso.

Il giorno dopo QuiMediaset ha rilasciato una nota di scuse per l’accaduto, ma nulla destinato alla diretta interessata. “In fondo sono stata chiamata ‘troia’, ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami troia? Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione”.

L’ADDIO A POMERIGGIO 5

Barbara D’Urso ha raccontato che la sua esclusione anticipata da Pomeriggio 5 è stata un fulmine a ciel sereno. Secondo quanto dichiarato dalla conduttrice, infatti, sarebbe dovuta rimanere al timone del programma fino alla scadenza del contratto con Mediaset, a dicembre 2023. Invece, “il 28 giugno vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più”.

“La cosa che mi fa più male”, spiega “è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno”.

BARBARA D’URSO SCARICATA DA MEDIASET COME MIKE BONGIORNO

In un’intervista a ‘Che tempo che fa’ anche Mike Bongiorno a Fabio Fazio aveva raccontato di essere stato ‘scaricato’ da Mediaset senza preavviso.

“Sono rimasto così male che tu non hai idea. Non mi hanno avvisato, non mi hanno chiamato neanche per dare un saluto, dire: ‘Grazie per tutti questi 30 anni che hai fatto qui con noi. Grazie, lo ricorderemo’. Niente, sono spariti tutti completamente […]. Ho sofferto molto, forse lo puoi chiedere a mia moglie, ho sofferto perché non è possibile lavorare 30 anni con un gruppo e poi di colpo sei fuori e nessuno ti avvisa o ti dice grazie.”

“Come te lo spieghi”, ha poi chiesto Fazio: “È un mistero. Ho cercato di capirlo. Sai che cosa ho fatto? Ho chiamato il patron Silvio Berlusconi […]. Son passati più di cinque mesi, non mi ha mai chiamato”.