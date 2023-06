Unidroit, al via il programma con i giuristi africani per lo sviluppo

ROMA – Al via oggi con un seminario online l’International Program for Law and Development, percorso di formazione di Unidroit rivolto a giudici, avvocati di Stato ed estensori di testi legislativi originari di 17 Paesi dell’Africa.

CON L’AMBASCIATRICE NAUSCA-JEAN JEZILE

L’appuntamento è stato aperto da Maria Chiara Malaguti, Ignacio Tirado e Anna Veneziano, rispettivamente presidente, segretario generale e vice-segretario generale dell’organizzazione, fondata nel 1926 a Roma, con a oggi 63 Stati membri in cinque continenti.

A intervenire anche Pasquale Velotti, vice-capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati presso il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), e Nosipho Nausca-Jean Jezile, ambasciatrice del Sudafrica. Collegati oltre 20 giuristi, dall’Egitto e dalla Tanzania, dal Ghana e dal Malawi, dal Burkina Faso e dalla Somalia.

SECONDA EDIZIONE, ONLINE E POI IN PRESENZA A ROMA

Giunto alla sua seconda edizione, l’International Program for Law and Development prevede due settimane di formazione online a partire da oggi e poi tre in presenza, a Roma, nella sede di Unidroit in via Panisperna 28, presso Villa Aldobrandini. Il nome completo dell’organizzazione, multilaterale e dunque impegnata in progetti di cooperazione e dialogo, è Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato.