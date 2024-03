Dagli studenti di Cassino l’appello al presidente Rocca: “Garantire l’erogazione delle borse di studio e gli alloggi universitari”

Oggi l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo. Il presidente della Regione Lazio: "Abbiamo aumentato di 4 mln il precedente plafond delle borse di studio"

Cassino (Frosinone), 5 mar. – Garantire l’erogazione delle borse di studio e gli alloggi universitari. È l’appello che ha rivolto al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il rappresentante degli studenti dell’Università di Cassino, Luigi Gaglione, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo e dedicato a Giulia Cecchettin. “Gli idonei restano idonei e i vincitori non hanno la sicurezza di quando verranno erogate le borse di studio- ha detto- Lasciamo da parte le simpatie politiche e diamo merito ad un ottimo lavoro fatto sul diritto allo studio universitario negli anni passati e prendiamolo come esempio per continuare a crescere. Questo appello lo faccio a nome di tutti gli studenti al presidente Rocca che sicuramente ne farà tesoro e si impegnerà a far sì che quella macchina possa ripartire. Ma soprattutto, lo faccio agli onorevoli qui presenti che sono stati eletti nel nostro territorio. Aprite gli occhi e lasciate la trincea politica. Non è giusto pregiudicare il nostro futuro per la vostra attenzione limitata alla sola campagna elettorale”.



La stessa attenzione “la pretendiamo verso i nostri colleghi internazionali che da anni vedono in Cassino una ‘casa’- ha aggiunto- Quella casa che, una volta arrivati qui, manca per gli innumerevoli motivi burocratici che rallentano le procedure. È stato doloroso per noi, vedere tanti colleghi studenti dormire per svariate notti nei parchi pubblici o all’interno della villa comunale. L’intervento dell’Università, della LazioDisco, del sindaco del comune di Cassino, Enzo Salera, e degli assessori, ci ha aiutati a risolvere prontamente l’emergenza con la messa a disposizione di strutture e di contatti. Ma non basta. Il prossimo anno ci ritroveremo nella stessa situazione senza avere una soluzione adeguata. La politica deve intervenire per snellire le procedure burocratiche a favore di questi studenti che spesso e volentieri, scappano da un clima teso e di incertezza per costruirsi il futuro nel nostro paese. Dobbiamo ascoltare la loro voce ed essere pronti”.

CASSINO, ROCCA: LAVORIAMO ALLOGGI STUDENTI, AUMENTATO PLAFOND BORSE DI STUDIO

“Quello degli alloggi è un problema terribile, uno dei tanti che abbiamo ereditato e su cui stiamo lavorando”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Cassino rispondendo all’appello degli studenti.

“Gli studenti di quest’area e di questa università devono essere sostenuti- ha aggiunto Rocca- Anche sulle borse di studio, abbiamo aumentato di 4 mln il precedente plafond. Quindi ci stiamo impegnando, considerando il taglio in bilancio di oltre 500 mln per pagare gli interessi ai mutui e i prestiti accesi negli anni precedenti. Questa università è un punto di riferimento importante per la nostra regione e soprattutto per questo territorio che ha potenzialità incredibili che dobbiamo recuperare, perché negli anni l’attenzione è andata scemando. Noi invece stiamo dimostrando la massima attenzione“.