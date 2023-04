Gf Vip, Tavassi perde contro Oriana: chi è e perchè può vincere il Gf Vip

BOLOGNA – Tra le favorite per la vittoria di questa settimana edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha battuto Edoardo Tavassi nella seconda sfida al televoto flash della serata finale del Grande Fratello Vip. Nella prima Nikita Pelizon ha sconfitto Micol Incorvaia. Fabrizio Corona, dunque, che tre giorni fa e anche nelle ultime ore lo aveva dato per vincitore, si sbagliava. Ma chi è Oriana, e perchè potrebbe essere lei la vincitrice del Gf Vip?

LEGGI ANCHE: Al Gf l’ennesima umiliazione per Oriana: “Adesso mi sono stancata”

CHI È ORIANA

Nata a Caracas, Oriana Marzoli è un’influencer venezuelana di 31 anni. Entrata nella casa del Gf Vip il 3 novembre, Oriana è conosciuta soprattutto in Spagna, dove la bella venezuelana ha partecipato a molti programmi televisivi e reality show. Il programma che l’ha resa famosa è stato “Muieres Y Hombre”, ovvero la versione spagnola di “Uomini e donne”. All’età di 20 anni partecipa allo show in veste di corteggiatrice ma non venne scelta e poi salì lei sul trono. A questo punto, nel 2013, conosce l’italiano Tony Spina con il quale intraprende una relazione durata circa tre anni (tra l’altro infrangendo il regolamento di Uomini e donne e frequentandolo anche fuori dal programma). I due partecipano insieme all’Isola dei famosi spagnola: lei esce e, mentre lui è ancora dentro, lo tradisce. Lui la perdona e tornano insieme, ma poi i due scoppiano definitivamente al successivo reality a cui partecipano, “Amor Aproba”.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, chi è il padre di Oriana e perché hanno litigato

La carriera di Oriana nei reality non è finita: partecipa a “La casa fuerte” è lì conosce Ivan Gonzalez, con cui comincia una relazione burrascosa. Anche questa relazione è poi terminata e oggi Oriana è single. È un’influencer e modella, e in Spagna è un volto televisivo molto noto, prima di tutto come grande esperto di reality. È molto attiva su Instagram, dove conta due milioni di follower. Pubblica tantissime foto personali in posa e servizi fotografici.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Micol esce contro Nikita. Ecco le altre due sfide

I GENITORI

La giovane influencer è figlia di Carlos Gonzalez e Carmen Marzoli, entrambi venezuelani ma trasferitisi a Madrid quando Oriana era ancora una bambina. I genitori dell’influencer sono separati da oltre dieci anni ma hanno mantenuto un rapporto cordiale. La grande differenza tra i due è invece legata al rapporto con la figlia: come già detto, la madre è l’ombra di Oriana e gestisce anche il suo patrimonio e i suoi impegni lavorativi. Il padre, invece, è un uomo ben più schivo, non ama che si parli di lui o che Oriana posti le sue foto sui social. Non vuole appartenere al mondo dello spettacolo, preferisce restare nell’anonimato.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Oriana avvelenata con Antonino: “Fai schifo, mi hai usata come Belen con te”

IL PERCORSO DENTRO LA CASA

Dentro la casa del Gf, Oriana è entrata come ‘bomba sexy’. Si è subito avvicinata a Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, con cui ha avuto una breve relazione dentro la casa. La relazione è finita male quasi subito, per incompatibilità caratteriale e perchè lui riteneva che non ci fosse modo, con lei, di andare oltre un certo livello della conversazione.

LEGGI ANCHE: Al Gf vip Antonino e Oriana al capolinea. Lui triste per la figlia, lei: “A me manca il cane”

DANIELE E LA STORIA MAI DECOLLATA

Tramontata la storiella con Antonino, Oriana ha puntato Daniele Dal Moro, altro concorrente del Gf, con cui c’è stato un avvicinamento. I due, però, bisticciavano continuamente. Lui era molto riservato, restio a mostrare sentimenti e a lasciarsi andare davanti alle telecamere. Lei voleva grandi attenzioni e sperava nella bella storia d’amore all’interno del reality. La storia non è mai decollata e alla fine, a due settimane dalla finale, Daniele è stato squalificato proprio per una presunta scena di aggressività nei suoi confronti. Lei ha negato, però mezz’ora prima dice ‘Mi fai male, lasciami’. Si chiariranno. Per il resto, dentro la Casa Oriana si è messa in luce come persona come espansiva, vitale, festaiola. Ha legato con il gruppo degli ‘spartani’, dentro la casa, e ha stretto una bella amicizia con l’ex tronista di Uomini e donne Luca Onestini. Che vinca o non vinca, la sua frase in spagnolo ‘Un beso carino‘ rimarrà un tormentone indimenticabile di questa edizione del Grande fratello Vip.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Gf Vip, Oriana è in finale: prima la gioia, poi lo scherzo agli inquilini