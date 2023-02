Al Gf l’ennesima umiliazione per Oriana: “Adesso mi sono stancata”

BOLOGNA – “La storia con Oriana non è paragonabile a quella con Martina, quella con Martina è stata molto più importante”. Ennesima umiliazione, ieri sera durante la puntata del Gf Vip, per Oriana Marzoli, che non è la prima volta che viene ‘scartata’, sminuita e messa da parte dai concorrenti uomini con cui ha in ballo una conoscenza o un feeling. Ieri sera è successo con Daniele Del Moro, in passato era già successo con Antonino Spinalbese. Ieri sera, però, di fronte all’ennesima situazione spiacevole in cui si è trovata, Oriana è sbottata. “Eh però basta, adesso mi sono stancata”.

LA STORIA TRA DANIELE E MARTINA

Il siparietto è andato in onda durante l’incontro tra Daniele e Martina Nasoni, che poi a fine serata è anche entrata stabilmente nella casa come ‘ospite’, insieme all’ex di Luca Onestini Ivana Mrazova e all’ex di Nikita Pelizon, Matteo Diamante. Prima, però, all’inizio della puntata, Martina è entrata nella casa del Gf Vip come sorpresa per Daniele Del Moro: i due si erano conosciuti in una precedente edizione del Grande Fratello e avevano vissuta una storia d’amore prima all’interno della casa e poi fuori. Alla fine, però, tra un litigio e l’altro, si era lasciati. “Non ero pronto in quel momento“, ha detto ieri sera Daniele ripensando alla storia con Martina e guardandola con occhi che gli brillavano. E benchè Alfonso Signorini abbia mandato al suo fianco in giardino la bella venezuelana Oriana Marzoli (“Così la presenti a Martina”) con cui sembrava sul procinto di nascere qualcosa, Daniele ha avuto parole belle solo per la sua ex.

“MARTINA UNA STORIA IMPORTANTE, DI ORIANA NON MI PIACCIONO MOLTE COSE”

“È stata una storia importante E quando Signorini gli ha detto di chiamare Oriana, si è messo subito sulla difensiva “La storia con Oriana non è paragonabile a quella con Martina”. Come dire, “è di nessuna importanza”. E ancora: “Martina è una persona a cui ho voluto tantissimo bene. Di Oriana ci sono diverse cose che non mi piacciono“. Daniele ha continuato imperterrito: “Se Martina dovesse entrare nella casa ora, in questa edizione, non escludo che la nostra storia potrebbe andare diversamente”. Oriana, che aveva capito subito la situazione spiacevole (tant’è che nemmeno ci voleva andare in giardino), dopo aver preso parte a questo incontro molto imbarazzante appena ha potuto li ha mollati in giardino ed è tornata dentro da sola.

“MI SONO STANCATA”

Poco dopo, una volta che la sorpresa era finita, Oriana è apparsa molto scossa e turbata. “Basta, adesso mi sono stancata“, ha detto parlando da sola con Signorini, che si è detto dispaiciuto per la situazione venutasi a creare. Poco dopo, poi, lo ha detto anche a Daniele: “È evidente che di me non te ne frega niente“, gli ha detto. Lui ha abbozzato scuse poco credibili: “Non è vero, non è colpa mia se mi hanno detto di farti venire in giardino”.

LA DELUSIONE DI ANTONINO

Non è la prima delusione per Oriana. Antonino, che ha avuto con lei una breve storia all’interno della casa del Grande Fratello (diciamo che sono stati “amici di letto‘), quando è entrata Ginevra per una settimana l’ha messa da parte senza pensarci un attimo, allontanandosi da lei. E poi, una volta chiusa definitivamente la loro storia, ha avuto parole molto poco lunsinghere nei suoi confronti. “Mi sono reso conto che nei dialoghi non andava mai molto in là“. E ancora: “Non mi voglio accontentare, tu sei una Porsche ma io voglio di più, voglio una Ferrari“.

Parole poco belle sono state usate per Oriana anche dal giornalista Attilio Romita, che pure non ha avuto con la star dei reality spagnoli nessuna love story: “È una buona per farci un giro“, ha detto con molta poca eleganza Romita nei mesi scorsi.

