Gf Vip, Micol esce contro Nikita. Ecco le altre due sfide

BOLOGNA – Fuori Micol Incorvaia, continua la corsa verso la vittoria di Nikita Pelizon, la modella triestina che è una delle ‘favoritissime’ per la vittoria di questa settimana edizione del Grande Fratello Vip che si chiude questa sera, 3 aprile. Quella tra Micol e Nikita è stata una delle tre sfide attraverso cui si arriverà a decretare il vincitore del Grande Fratello. Le altre sfide sono quella tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, mentre Alberto De Pisis se la gioca con Giaele De Donà.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Tavassi perde contro Oriana: chi è e perchè può vincere il Gf Vip

Dopo l’uscita di Milena Miconi (eliminata al televoto con Alberto De Pisis che doveva decretare), la finale del Gf Vip galoppa verso lo ‘smaltimento’ dei concorrenti, che durante questa lunga serata devono arrivare a diventare prima tre e poi due. Per poi arrivare al nome dei vincitore.

Quando sono le 23.30, la prima sfida è già conclusa: Micol Incorvaia eliminata contro Nikita. La prende sportivamente, sorride, ha appena incontrato tutta la famiglia. Tavassi, suo fidanzato, dice che ci aveva sperato fino all’ultimo. Si salutano (per poi rivedersi tra poche ore). La prossima sfida riguarda proprio lui, Edoardo Tavassil, che insieme a Nikita è uno dei ‘favoriti’ per risultare il vincitore di questa edizione. Fabrizio Corona scommette su di lui, tre giorni fa ha annunciato che il vincitore sarà certamente Tavassi. E questa sera, mentre iniziava la Diretta, ha fatto una nuova comunicazione sul suo canale Telegram per dire che vincerà lui: “Mentre lo guardate ricordatevi che voi sapete già chi sarà il vincitore”, ha scritto Corona.

L’ultima sfida, poi, sarà quella che vede contrapposti l’influencer Giaele De Donà e Alberto De Pisis.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, chi vincerà la finale? Ecco chi sono i favoriti e le anticipazioni del 3 aprile