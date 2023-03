Gf Vip, chi è il padre di Oriana e perché hanno litigato

ROMA – Al Grande Fratello Vip quella di oggi sarà una serata realmente speciale per Oriana Marzoli. L’influencer venezuelana, che oggi 13 marzo compie 31 anni, riceverà una sorpresa dai suoi genitori, per festeggiare il compleanno e l’ingresso in finale. Ma se della madre della vippona si sa molto, dato che la segue costantemente e appare spesso sui suoi social, lo stesso non si può dire del padre. Che solo stasera, per la prima volta, farà una apparizione televisiva dopo anni di contrasti con la figlia.

CHI È IL PADRE DI ORIANA

La giovane influencer è figlia di Carlos Gonzalez e Carmen Marzoli, entrambi venezuelani ma trasferitisi a Madrid quando Oriana era ancora una bambina. I genitori dell’influencer sono separati da oltre dieci anni ma hanno mantenuto un rapporto cordiale. La grande differenza tra i due è invece legata al rapporto con la figlia: come già detto, la madre è l’ombra di Oriana e gestisce anche il suo patrimonio e i suoi impegni lavorativi. Il padre, invece, è un uomo ben più schivo, non ama che si parli di lui o che Oriana posti le sue foto sui social. Non vuole appartenere al mondo dello spettacolo, preferisce restare nell’anonimato.

LE TENSIONI PADRE-FIGLIA PER ORIANA IN TV

Di lui si sa che è un grande sportivo, ama andare in moto e la musica rock. Ma anche, e lo ha raccontato la stessa Oriana qualche anno fa, che non usa i social network e non segue i reality a cui partecipa la figlia. “Non gradisce vedermi in tv, prima detestava questo aspetto di me e provava addirittura vergogna, dava la colpa a mia madre perché secondo lui mi aveva viziato troppo – ha spiegato l’influencer -. Ma adesso lo accetta e lo rispetta, sa che è una fonte di guadagno e soprattutto che mi piace farlo. Avrebbe voluto che continuassi a studiare Giurisprudenza e che diventasi un avvocato“.

TRA LITI I LIBRI REGALATI

Ancora, Oriana ha raccontato di avere un buon rapporto con il padre Carlos, che però è “un uomo che non esce mai dai suoi schemi. È estramemente colto, a volte quando parliamo usa termini molto forbiti che non conosco e se gli chiedo il significato si lamenta e mi dice che devo leggere e arricchire il mio vocabolario. Mi regala sempre libri. Ma io gli voglio molto bene, so che lo fa perché vuole il meglio per me. Non sopporto però il fatto che vorrebbe che fossi diversa da come sono“.