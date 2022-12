ROMA – Scintille ieri sera al Grande Fratello Vip tra Oriana e Antonino. La fiamma che ardeva tra i due si è completamente spenta dopo il rientro a sorpresa nella casa di Ginevra Lamborghini, eliminata per una brutta battuta su Marco Bellavia. “Che schifo”, ha commentato la bella venezuelana ad Alfonso Signorini parlando di Antonino, che ha dichiarato di essersi pentito della loro relazione.

L'Oriana Furiosa… ecco cosa è successo con Antonino. Tensione altissima e profonda rottura tra loro. #GFVIP pic.twitter.com/PiWtRcvZ08 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 19, 2022

In Super Led per un faccia a faccia con l’ex partner della Casa, l’influencer ha aggiunto: “Sono delusa, mi ha raccontato delle cose che significavano che ti fidavi di me. Poi hai trovato all’improvviso un motivo per non parlami più perché è arrivata Ginevra”. D’altronde che Oriana fosse furiosa con Antonino era emerso anche dai confessionali della scorsa settimana, che Signorini ha mandato in onda ieri sera, prima del confronto tra l’influencer e l’hair stylist. “Tu mi hai usato come Belen ha usato te. Questo è il karma. Poi Stefano (De Martino ndr) è un figo, la capisco. Se li paragoni è ovvio… lei ha fatto: ‘Ciao, torno con il mio ex'”, aveva dichiarato Oriana sfogandosi nella stanza rossa dopo la diretta di sabato.

L’influencer venezuelana piena di delusione ha quindi rivelato che, proprio dopo la diretta di sabato, tra lei e Antonino ci sarebbe stato un bacio sotto le lenzuola. A quel punto il 27enne non ci ha visto più e ha attaccato: “Sapete cosa mia ha detto? Baciamoci non ti fare problemi, tanto prima o poi arriveranno i nuovi e ti abbandonerò“. “Cosa?? Sei un bugiardo!”, ha urlato Oriana dopo la stoccata dell’hair stylist.

