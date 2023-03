Al Gf Vip squalificato Daniele Dal Moro

BOLOGNA – Il Gf Vip squalifica Daniele Dal Moro: il concorrente è stato eliminato dal programma a due settimane dalla finalissima del 3 aprile. Il provvedimento nei confronti di Daniele arriva dopo settimane in cui il Grande Fratello aveva lanciato richiami e avvertimenti a Daniele Del Moro, per i suoi atteggiamenti aggressivi e provocatori verso gli altri concorrenti. E per modi poco gentili anche nei confronti di Oriana Marzoli, con cui il vippone aveva intrapreso una storia mai decollata. Ma evidentemente i richiami all’ordine (anche dello stesso Alfonso Signorini) non sono bastati.

Questo il breve comunicato che si legge sul sito del Grande Fratello Vip: “Daniele Del Moro è stato squalificato da Grande Fratello VIP. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, è crisi tra gli ‘Oriele’, Daniele: “Oriana è un’immatura, basta”

Madonna mia speriamo che non squalifichino il Veneto per sta cosa 🙏🙏🙏 #oriele #gfvip pic.twitter.com/NIUJSvLdQx — _DEMENTORES✨🐍 (@loscolapasta) March 17, 2023

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati alcuni gesti fisici proprio nei confronti di Oriana che Daniele ha avuto nella notte. I due stavano discutendo e lui, evidentemente in disaccordo con quanto detto da lei, l’ha preso e le ha messo un braccio intorno al collo, liberandola dalla stretta solo dopo alcuni secondi. Lei, insottofondo, diceva “No Daniele, non mi piace, mi fai male”. Forse voleva essere un gesto scherzoso, ma al Grande Fratello non è piaciuto. Non dopo la lunga sequela di richiami e i precedenti episodi in cui Daniele si era lasciato andare ad atteggiamenti aggressivi, insulti e modi poco gentili. Il video nelle ultime ore girava in rete e molti fan del programma avevano chiesto a gran voce la sua squalifica.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip la crisi di Antonella: “Non ce la faccio, mi sento sola”

Proprio la settimana scorsa, il concorrente aveva rivelato a Oriana di avere un malessere psicologico, senza meglio chiarire, e di essere stato avvertito dalla produzione che se rischiava di essere mandato a casa. Daniele aveva alle spalle una storia abbastanza problematica, che lui stesso ha raccontato al Gf Vip, perchè ha passato anni difficili, dove aveva fatto abuso di sostanze e si era anche ridotto a vivere per strada con i senzatetto. Daniele e Oriana, la settimana scorsa, avevano vinto una cena speciale in suite, ma neanche questa occasione particolare aveva funzionato da accendino per la loro storia: il dialogo non decollava, la chimica nemmeno. Oriana ieri sera in puntata ha detto di essersi annoiata.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip il passato di Daniele Dal Moro, tra droghe e attacchi di panico: “Pensavo di morire”